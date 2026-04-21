Vize randevu krizi büyüyor: Şikayetler yüzde 38 arttı

Şikayetvar tarafından paylaşılan verilere göre, vize randevularına ilişkin kullanıcı şikayetleri 2026’nın ilk aylarından itibaren dalgalı ancak yukarı yönlü bir seyir izledi.

Platformda yer alan yüzlerce kullanıcı yorumu, resmi başvuru sistemlerinde randevulara erişimin giderek zorlaştığını ve buna paralel olarak ücret karşılığı randevu temin edildiğine yönelik iddiaların yaygınlaştığını ortaya koydu.

Şikayetlerde dalgalı ama yukarı yönlü seyir

Şikayetvar verilerine göre, ocak ayında 675 olan şikayet sayısı şubatta 523’e geriledi. Ancak mart ayında şikayetler yeniden yükselerek 724’e çıktı ve yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Haftalık artış Mart ortasında yüzde 44’e ulaştı

Ocak ayı başında yaklaşık 70 seviyesinde olan haftalık şikayetler kısa sürede iki katından fazla artarak 170’in üzerine çıktı.

Şubat ayında daha dalgalı bir görünüm izlenirken, mart itibarıyla yeniden güçlü bir yükseliş görüldü. Özellikle mart ortasında haftalık şikayet sayısı 189’a ulaşarak bir önceki haftaya göre yüzde 44 arttı. Ayın sonuna doğru ise haftalık şikayetlerin 190 seviyesinin üzerine çıkarak yüksek seyrini koruduğu görüldü.

Resmi sistemlerde randevu yok

Kullanıcıların en sık dile getirdiği sorunların başında, resmi sistemlerde uzun süre randevu bulunamaması geliyor. Pek çok kullanıcı, haftalar hatta aylar boyunca sistem üzerinden boşluk yakalayamadığını belirtirken, aynı tarihler için sosyal medya ve çeşitli aracı kanallar üzerinden ücret karşılığında randevu temin edilebildiği iddiasında bulunuyor.

Şikayetlerin önemli bölümü, vize başvuru süreçlerini yürüten aracı kurumlara yönelik eleştiriler içeriyor. Kullanıcılar, sistemin yetersizliği ve alternatif resmi başvuru kanallarının bulunmaması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ifade ediyor.

Randevuların 300 ila 1000 euroya satıldığı öne sürülüyor

Platforma yansıyan iddialara göre, vize randevularının 300 ila 1000 euro arasında değişen ücretlerle satıldığı öne sürülüyor.

Bu süreçte Telegram ve WhatsApp grupları, bireysel aracılar ve “danışmanlık hizmeti” adı altında faaliyet gösteren bazı yapıların öne çıktığı belirtiliyor.

Bot yazılımların kontenjanları saniyeler içinde kapattığı iddiası

Kullanıcıların dile getirdiği bir diğer dikkat çekici iddia ise randevu sistemlerine otomatik yazılımlar (botlar) aracılığıyla erişim sağlandığı yönünde.

Şikayetlerde, açılan kontenjanların saniyeler içinde kapatıldığı ve manuel olarak sisteme giriş yapan bireysel başvuru sahiplerinin bu hız karşısında dezavantajlı duruma düştüğü savunuluyor.

Öğrenciler, turistler ve iş dünyası en çok etkilenen gruplar

Yaşanan aksaklıkların özellikle öğrenciler, iş insanları ve turistik seyahat planı yapan vatandaşlar üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğu belirtiliyor.

Eğitim başlangıç tarihlerinin kaçırılması, uçuş ve konaklama rezervasyonlarının iptal edilmesi ile iş görüşmelerinin ertelenmesi, kullanıcıların en sık aktardığı mağduriyetler arasında yer alıyor.