Türkiye Kültür Yolu Festivali Şanlıurfa’da başlıyor: 9 gün sürecek dev kültür buluşması

Türkiye’nin en kapsamlı kültür-sanat organizasyonlarından biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl ilk durağı olarak Şanlıurfa’yı seçti.

25 Nisan–3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikler, şehrin tarihi ve kültürel mirasını geniş kitlelerle buluşturacak.

Şanlıurfa kültürün merkezi olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin artık 26 şehre yayılan büyük bir kültür hareketine dönüştüğünü vurguladı.

Ersoy, Şanlıurfa’nın kadim mirasının sanatla buluşarak daha görünür hale geleceğini belirtti.

Sergilerle sanat yolculuğu

Festival kapsamında şehir genelinde çok sayıda sergi sanatseverlerle buluşacak.

“Hâne” sergisi, aile ve gelenek kavramını İslam sanatlarıyla yorumlayarak dikkat çekecek.

Tarihi miras gün yüzüne çıkıyor

“Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisi, önemli tarihi eserleri ziyaretçilerle buluşturacak.

“Yaşayan Miras: Şanlıurfa” sergisi ise geleneksel sanat ve zanaatları bir araya getirecek.

Ünlü isimler sahne alacak

Festivalde Haluk Levent, Murat Boz ve Sagopa Kajmer gibi birçok ünlü sanatçı konser verecek.

Ayrıca koro performansları ve sıra geceleri de müzikseverlerle buluşacak.

Gastronomi öne çıkıyor

“Lezzet Noktası” projesiyle 33 restoran, Şanlıurfa mutfağını tanıtacak.

Şef Ömür Akkor da gastronomi etkinliklerinde aktif rol alacak.

Söyleşi ve atölyeler dikkat çekiyor

Festivalde mırra geleneğinden arkeolojik kazılara kadar birçok konu ele alınacak.

Yazar buluşmaları ve edebiyat söyleşileri de programda yer alacak.

Doğa ve keşif etkinlikleri

Foto maraton, bisiklet turu ve doğa yürüyüşleri katılımcılara farklı deneyimler sunacak.

Takoran Vadisi ve Taş Tepeler yürüyüşleri öne çıkan etkinlikler arasında yer alıyor.

Çocuklar için özel alanlar

Festival süresince çocuklara yönelik etkinlikler de geniş yer tutacak.

Arkeopark’ta kurulacak “Çocuk Köyü”, minikler için eğlence ve öğrenme alanı olacak.