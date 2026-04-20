Meksika Cumhurbaşkanı uçakta ekonomi sınıfını tercih etti
Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum’un ekonomi sınıfında yolcularla birlikte seyahat ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Herhangi bir ayrıcalık kullanmadan uçması “halkla iç içe” ve “mütevazı” bir duruş olarak yorumlanırken, bazı kesimler güvenlik ve protokol risklerine dikkat çekti. Tercihi, selefi Andrés Manuel López Obrador’un tasarruf ve sade yönetim anlayışıyla da ilişkilendirilerek siyasi bir mesaj olarak değerlendirildi.
