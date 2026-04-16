Okulda katliam yapan öğrenciyi arkadaşları anlattı: İçine kapanık ve takıntılıydı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından konuşan bir öğrenci, katil zanlısı İsa Aras Mersinli'nin içine kapanık, takıntılı ve çevresiyle iletişim kurmayan biri olduğunu anlattı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda İsa Aras Mersinli'nin gerçekleşen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından okulda derin bir sessizlik yaşanırken, öğrenciler ve veliler büyük üzüntü içinde.

“Takıntılı bir çocuktu”

Okulda eğitim gören ve ismini vermek istemeyen bir öğrenci, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen zanlıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Zanlının davranışlarının dikkat çekici olduğunu belirten öğrenci, şu ifadeleri kullandı:

"Zaten çocuk takıntılı bir çocuktu, her gördüğünü yapan bir çocuktu. Bence bu okula bir güvenlik gerek. Çünkü öyle bir çocuğun okulda yeri yoktu. Yetmezmiş gibi herkese kurulan bir çocuktu. Kendisinin arkadaşı da yoktu okulda. Bir arkadaşı vardı, o da kendisi gibiydi. İçine kapanık bir çocuktu. 8-G şubesindeydi, kimseyle muhatap olmazdı. Onca insanın çocuğu vefat etti, bu okula güvenlik şart."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
