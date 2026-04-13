Suriye sınırındaki 350 kilometrelik hat tren trafiğine açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güneydoğu'da kritik öneme sahip Karkamış-Nusaybin ve Şenyurt-Mardin demir yolu hatlarında kapsamlı yenileme çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Toplam 350 kilometrelik hattın yeniden tren trafiğine açılmasıyla bölgesel ticaretin canlanması ve Türkiye’nin lojistik kapasitesinin önemli ölçüde güçlenmesi bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 325 kilometrelik Karkamış-Nusaybin ile 25 kilometrelik Şenyurt-Mardin demir yolu hattının trentrafiğine açıldığını bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, demir yolu hatlarında yürütülen rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Karkamış-Nusaybin ile Şenyurt-Mardin demir yolu hatlarında yürütülen çalışmaların yalnızca bakım değil, uzun yılların birikmiş ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı yenileme süreci olduğunu belirten Uraloğlu, çalışmalarda hattın bütüncül bir yaklaşımla ele alındığını kaydetti.

Hem ekonomik canlılık hem lojistik kapasite güçleniyor

Uraloğlu, "325 kilometrelik Karkamış-Nusaybin ile 25 kilometrelik Şenyurt-Mardin demir yolu hatlarında yürütülen rehabilitasyon çalışmaları tamamlandı. Hat, 31 Mart tarihi itibarıyla yeniden tren trafiğine açıldı. Bu hatları yeniden işletmeye alarak hem ekonomik canlılığı artırıyor hem de ülkemizin lojistik kapasitesini güçlendiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Toplam 350 kilometrelik hattın 2011-2024 yıllarında gerçekleştirilemeyen bakım ve onarım faaliyetlerini tamamladıklarını aktaran Uraloğlu, "Suriye sınırındaki hattı sadece işler hale getirmedik, alt ve üstyapısıyla daha güçlü ve dayanıklı bir yapıya kavuşturduk." ifadesini kullandı.

"2 bin 500'ü aşkın köprü traversini yeniledik"

Uraloğlu, çalışmalar kapsamında hat ve istasyon altyapısının baştan sona yenilendiğini, birçok istasyonda mevcut hatların sökülerek yeniden inşa edildiğini vurguladı.

Altyapıda oluşan tahribatların da giderildiğini belirten Uraloğlu, özellikle sel ve doğal etkenler nedeniyle zarar gören kesimlerde gerekli müdahalelerin tamamlandığına işaret etti.

Uraloğlu, 750 metrelik hat kesiminde zemin güçlendirmesi gerçekleştirdiklerine, menfez imalatları ve drenaj düzenlemelerini tamamladıklarına dikkati çekti.

Güzergah boyunca platform iyileştirme çalışmalarını da bitirdiklerini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Sanat yapılarının güçlendirilmesine özel önem verdik. Köprü ve menfezlerde gerekli yenileme ve iyileştirme çalışmalarını da tamamlayarak hat genelinde 2 bin 500'ü aşkın köprü traversini yeniledik. Başta Karkamış Köprüsü olmak üzere kritik yapılarda dayanımı artırıcı müdahaleleri hayata geçirdik. Hattın yeniden devreye alınması hem yük taşımacılığı kapasitesini artıracak hem de bölgesel entegrasyona katkı sağlayacak. Karkamış-Nusaybin ile Mardin-Şenyurt hatları, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında inşa edilecek Ovaköy-Nusaybin demir yolunu destekleyecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
