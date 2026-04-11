Antalya’da indirim izdihamı! İkinci el mağaza açılışında kuyruk
Antalya’da ikinci el giyim mağazasının açılışı yoğun ilgi gördü. Uygun fiyatlı ürünler için sabahın erken saatlerinden itibaren metrelerce kuyruk oluştu.
Kışla Mahallesi’nde gerçekleşen açılışta, mağaza kapılarının açılmasıyla birlikte yoğunluk arttı. İçerideki kalabalık nedeniyle girişler zaman zaman kontrollü şekilde sağlandı. İlk saatlerde yaklaşık 2 bin kişinin mağazaya girdiği öğrenildi.
İndirimli ürünlerin tamamının 200 liradan satışa sunulması büyük ilgi çekti. Vatandaşlar erken saatlerde sıraya girerken, kuyrukların Güllük Caddesi’ne kadar uzadığı görüldü.