Bahar geldi derken kış geri döndü: Kar kalınlığı 8 santime ulaştı

Yurt genelinde bahar havası beklenirken kış adeta geri döndü. Sivas’ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı geçitler karla kaplanırken Kastamonu'da kar kalınlığı 8 santimetreye kadar ulaştı. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü 6 il için de sağanak ve kar uyarısı yaptı.

Türkiye nisan ayının gelişi ile bahar havasına hazırlanırken yurdun pek çok bölgesinde vatandaşlar beyaz örtüye uyandı. Sıcaklıkların aniden düşmesiyle Sivas, Ankara, Kastamonu, Çankırı ve Bolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sivas’ta nisan ayına rağmen hava sıcaklığı 10 derece birden düşünce yağmur, yerini kara bıraktı. 1650 rakımlı Çamlıbel, 2010 rakımlı Geminbeli ve 2190 rakımlı Kızıldağ geçitleri karla kaplandı.

Kapla kaplanan yollarda sürücüler güçlük yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre kar yağışının alçak kesimlerde de etkisini gösterip cuma gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Nisan ayında kar sürprizi

Samsun’un önemli kış turizmi merkezlerinden Ladik Akdağ’da da nisan ayında kar sürprizi yaşandı. 

Kastamonu ve Çankırı sınırlarında yer alan Ilgaz Dağı’nda kar yağışı etkili oldu. Ilgaz Dağı’nda kar kalınlığı 8 santimetreye kadar ulaştı. Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Karabük-Çerkeş kara yolunda, Bolu'nun en yüksek rakımlı ilçesi Gerede'de de nisan ayında yağan kar etrafı beyaza bürüdü.

Ankara'nın kuzey ilçeleri beyaza büründü

Ankara'nın Kızılcahamam, Çamlıdere ve Çubuk ilçelerinin yüksek kesimlerine ve yaylarına nisan ayında kar yağdı. Kar yağışı Ankara-İstanbul yolu Akyarma mevkiinde de etkisini gösterdi. 

6 il için kar uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi ise Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
