Ankara’nın gizli hazinesi: Sümela’ya benzeyen manastır ilgi odağı oldu

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde kayalıkların arasına kurulu Alicin Manastırı, Sümela Manastırı’na benzerliğiyle dikkat çekiyor. Tarihi geçmişi net olarak bilinmeyen yapı, zorlu konumuna rağmen doğa ve tarih meraklılarının radarına girdi.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Alicin Manastırı, konumu ve mimari yapısıyla dikkat çeken tarihi alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Başkente yaklaşık 90 kilometre mesafede yer alan yapı, Alicin Deresi’nin üst kısmında, sarp kayalıkların arasında konumlanıyor.

Sümela’ya benzerliğiyle öne çıkıyor

Dağ yamacına inşa edilmiş olmasıyla Sümela Manastırı ile benzerlik gösteren Alicin Manastırı’nın, ondan daha eski bir geçmişe sahip olabileceği değerlendiriliyor. Ancak yapının kim tarafından ve hangi dönemde inşa edildiğine dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

Ankara’nın gizli hazinesi: Sümela’ya benzeyen manastır ilgi odağı oldu - Resim : 1

Günümüze sınırlı kalıntılar ulaştı

Zamanla büyük ölçüde tahrip olan manastırdan bugün yalnızca bazı duvar ve sur kalıntıları ayakta kalabildi. “Ankara’nın Sümelası” olarak da anılan yapı, bulunduğu sarp arazi nedeniyle ulaşım açısından da zorluklar barındırıyor.

Bizans izleri ve rivayetler dikkat çekiyor

Tarihçiler, manastırın Bizans döneminde bölgede yaşayan rahipler tarafından kullanıldığını düşünüyor. Yapının ismine ilişkin ise farklı anlatımlar bulunuyor. Halk arasında yaygın olan bir rivayete göre, Celali İsyanları sonrasında bölgede saklanan “Ali” isimli bir eşkıya nedeniyle yapının “Alicin” adını aldığı ifade ediliyor.

