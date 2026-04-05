15 gün sürüyor, sonra yok oluyor: Gümüşhane'de gizemli sular
Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Gülaçar köyünde her yıl Nisan ayında kısa süreliğine ortaya çıkan "gizemli sular", doğaseverleri bölgeye çekiyor. Dağın iki yamacından aynı anda fışkıran ve yaklaşık 15 gün boyunca akıp ardından bir anda kaybolan bu doğa olayı, kar sularının mağaralarda birikerek basınçla yüzeye çıkmasıyla açıklanıyor. Şelale görünümündeki bu akışın aynı gün başlayıp aynı gün sona ermesi ise olayı daha da dikkat çekici kılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA