Google Haberler

Yağmur bereketi: Yeşil altında kuraklık endişesi geçti

Türkiye'nin önemli fıstık üretim merkezlerinden Gaziantep'te "yeşil altın" olarak bilinen Antep fıstığında geçen yıl kuraklık ve don nedeniyle yaşanan sıkıntılar, bu yıl yoğun kar ve yağmur nedeniyle atlatıldı.

Gaziantep'te kuraklık endişesi yaşayan çiftçilerin yüzü, bu yıl etkili olan kar ve yağmur yağışlarının ardından güldü. Geçtiğimiz yıl kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve rekoltesi düşük olan Antep fıstığı, son yağışlarla beraber üreticisinin yüzünü güldürdü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığında bu yıl "var yılı" olarak adlandırılırken, yağışların rekolteyi yükselteceği tahmin ediliyor.

Antep fıstığı görülen ve "karagöz" olarak bilinen, bir sonraki yılın mahsulünün habercisi tomurcuklar hem bu yıl hem gelecek yıl verimin artacağına işaret ederken Antep fıstığı yetiştiricileri, kar ve yağmurun bereket getirdiğini söylüyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
