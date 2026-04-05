Yağmur bereketi: Yeşil altında kuraklık endişesi geçti

Gaziantep'te kuraklık endişesi yaşayan çiftçilerin yüzü, bu yıl etkili olan kar ve yağmur yağışlarının ardından güldü. Geçtiğimiz yıl kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve rekoltesi düşük olan Antep fıstığı, son yağışlarla beraber üreticisinin yüzünü güldürdü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığında bu yıl "var yılı" olarak adlandırılırken, yağışların rekolteyi yükselteceği tahmin ediliyor.



Antep fıstığı görülen ve "karagöz" olarak bilinen, bir sonraki yılın mahsulünün habercisi tomurcuklar hem bu yıl hem gelecek yıl verimin artacağına işaret ederken Antep fıstığı yetiştiricileri, kar ve yağmurun bereket getirdiğini söylüyor.

