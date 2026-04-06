Antalya sezonu erken açtı: 21 dereceyi gören denize koştu

Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Hava sıcaklığının 21 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü Alanya'da vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilerek denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Sahilde yürüyüş yapan ve güneşli havayı değerlendiren turistler de bol bol manzara fotoğraf çekti.

Plajda işletme sahibi Uğur Uysal, "2026 yılı turizm sezonu herkese hayırlı olsun. Alanya'da çok sert bir kış geçti. Güzel bir yazın bizi beklediğini umuyorum. Güneş güldüğü Alanya'mıza yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz. İşletmelerimizde ufak tefek tadilatlarımıza başladık'' dedi.