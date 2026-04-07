Panama’da köprü altında yakıt kamyonu patladı: Korku dolu anlar anbean kaydedildi

Panama’da büyük bir patlama paniğe yol açtı. Panama Kanalı’nın Pasifik girişinde bulunan Amerika Köprüsü’nün altında park halindeki bir yakıt kamyonunda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın faciaya dönüştü. İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Patlama kısa sürede büyüdü

Edinilen bilgilere göre, patlama saat 16:12 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti. Yerel basında yer alan haberlere göre, patlamanın ardından başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan iki tanker kamyona daha sıçradı.

Alevler köprüye ulaştı

Yangının etkisiyle yükselen alevler, köprü üzerinden geçen araçlara kadar ulaştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, bölgede büyük panik yaşandı.

Bölge trafiğe kapatıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürerken, Amerika Köprüsü güvenlik gerekçesiyle geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

Yetkililer, patlamanın nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldığını duyurdu. Olayın çıkış sebebi yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.