İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası: Çiftli füze lançerleri ilk kez kullanıldı
İran Devrim Muhafızları, “Gerçek Vaad 4” operasyonunun 99’uncu dalgasında Tel Aviv başta olmak üzere birçok noktayı hedef aldıklarını duyurdu. Açıklamada ilk kez çiftli füze lançerlerinin kullanıldığı belirtilirken, saldırıların daha yoğun şekilde süreceği mesajı verildi.
