Maaşını alamadığını öne süren vinç operatörü intihara kalkıştı: Hesabına para yatınca aşağı indi
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde toplu konut inşaatında çalışan kule vinç operatörü B.Ö., birikmiş maaşlarını alamadığını ileri sürerek vincin en tehlikeli noktasına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Şantiye çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, vincin altına hava yastığı kuruldu, brandalar açıldı ve çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Operatörün maaşının hesabına yatırılmasının ardından telefondan bakiyesini kontrol etmesiyle sona erdi.
