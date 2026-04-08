Euro Truck Simulator 2’de Türkiye genişliyor: Anadolu haritası resmen geliyor

SCS Software tarafından geliştirilen ve dünya genelinde milyonlarca oyuncuya ulaşan Euro Truck Simulator 2 için Türkiye ile ilgili beklenen adım atıldı. Oyunda daha önce sınırlı şekilde yer alan Türkiye haritası genişletiliyor.

Türkiye haritası Anadolu’ya uzanıyor

2019 yılında yayınlanan Road to the Black Sea indirilebilir içeriğiyle Türkiye’nin yalnızca Trakya bölgesi oyuna dahil edilmişti. Ancak Asya yakasına geçiş kapalı kalmış, oyuncular Anadolu’ya geçememişti.

Yapılan son duyuruya göre yeni harita DLC'si ile durum değişecek. Yeni içerikle birlikte Türkiye haritası Anadolu’ya doğru genişletilecek ve oyuncular Avrupa’dan Asya’ya geçiş yapabilecek.

Paylaşılan video dikkat çekti

Gelişmenin duyurulduğu kısa videoda, Çanakkale Köprüsü’nün yanından geçen kırmızı-beyaz bir tırın görüntülerine yer verildi.

‘Euro’ ismine rağmen sınırlar genişliyor

Adında “Euro” ibaresi bulunmasına rağmen Euro Truck Simulator 2, son yıllarda harita kapsamını Avrupa dışına doğru genişletmeye devam ediyor. Türkiye’nin Anadolu kısmının eklenmesi, oyunun coğrafi sınırlarını Asya'ya taşımış olacak.

Türkiye’de yoğun ilgi görüyor

Gerçekçi sürüş mekanikleri, geniş harita yapısı ve şirket yönetimi sistemiyle öne çıkan oyun, Ocak 2026 itibarıyla 22 milyondan fazla satışa ulaştı. Türkiye’de de geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan yapımda, yeni haritanın ne zaman çıkacağına dair ise henüz bilgi verilmedi.