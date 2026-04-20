Japonya'da 7,4'lük deprem kameralara yansıdı
Japonya'nın doğu kıyısında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. European-Mediterranean Seismological Centre verilerine göre 10 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, Honshu başta olmak üzere Aomori, Iwate, Miyagi ve Hokkaido eyaletlerinde şiddetli hissedildi. Depremin ardından tsunami alarmı verilirken, dalgaların 3 metreye ulaşabileceği uyarısı yapıldı. Yetkililer kıyı kesimlerden uzak durulması çağrısında bulunurken, deprem anları kameralara yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA