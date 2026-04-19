Geçen yıl don vurmuştu: Üzüm üreticisi bu yıl umutlu

Yozgat’ta geçtiğimiz yıl yaşanan don olayı birçok meyve ağacında olduğu gibi üzüm bağlarını da olumsuz etkilemiş, bazı üzüm kütükleri ile bahçelerdeki asmalar kurumuştu. Bu yıl ise mevsimin yağışlı geçmesi ve şu ana kadar don olayının yaşanmaması üreticinin yüzünü güldürdü.

Köylerde ve bağlarda üreticiler, yeni sezon öncesinde üzüm bağlarında temizlik ve budama çalışması yapıyor. Geç açan üzüm bağlarında yapılan budama ile hem kuruyan kütükler temizleniyor hem de bağların gençleşmesi sağlanıyor.

Yozgat’ın Özlüce köyünde bahçesindeki üzüm asmaları budayan Bekir Ezen, bu yıl üzümden umutlu olduklarını belirterek, "Havalar biraz iyi, meyve de falan pek soğuk vurulmadı da üzüm biraz daha geç açtığı için bu yıl inşallah üzüm yiyeceğiz" dedi.

Şefaatli ilçesine bağlı Karanlıkdere vadisindeki bağında temizlik ve budama yapan Yusuf Sakallı ise geçen yılki don olayının bazı kütüklere zarar verdiğini söyledi. Sakallı, "Şu anda iyi, mükemmel yani. Bazı kütükler geçen seneden kurumuş dondan dolayı şu anda onları düzeltiyoruz. Ondan dolayı zarar görenleri çıkarıyoruz. Bu sene şu anda Allah bir daha don vermezse" diye konuştu.

Üreticiler, bağlarda yapılan budama ve temizlik çalışmalarının ardından sezonun bereketli geçmesini bekliyor.

18 yaş altına özel çocuk hattı dönemi başlıyor18 yaş altına özel çocuk hattı dönemi başlıyorGündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Zile Kalesi’nde korkutan çökme: Şiddetli yağışlar tarihi surları vurdu
Zile Kalesi’nde korkutan çökme: Şiddetli yağışlar tarihi surları vurdu
İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 70’i aştı
İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 70’i aştı
Okulda katliam yapan öğrenciyi arkadaşları anlattı: İçine kapanık ve takıntılıydı
Okulda katliam yapan öğrenciyi arkadaşları anlattı
İsa Aras Mersinli, arkadaşlarını 'sizi öldüreceğim' diye tehdit etmiş
İsa Aras Mersinli, arkadaşlarını 'sizi öldüreceğim' diye tehdit etmiş
Kahramanmaraş'ta can kaybı yükseldi! 4 bakan bölgede
Kahramanmaraş'ta can kaybı yükseldi! 4 bakan bölgede
Kahramanmaraş’ta okulda silah sesleri
Kahramanmaraş’ta okulda silah sesleri
5 ton tarihi geçmiş ürün imha edildi
5 ton tarihi geçmiş ürün imha edildi
Küllerinden doğdu: Balıklı Rum Hastanesi yeniden ayağa kaldırıldı
Küllerinden doğdu: Balıklı Rum Hastanesi yeniden ayağa kaldırıldı
Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı iddiası: Öğrenciler tahliye edildi
Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı iddiası: Öğrenciler tahliye edildi
Korku filmi gibi kaza: İnşaat demirleri otomobile saplandı
Korku filmi gibi kaza: İnşaat demirleri otomobile saplandı
Misafirleri beğendi, hayatı değişti: Şimdi siparişlere yetişemiyor
Misafirleri beğendi, hayatı değişti: Şimdi siparişlere yetişemiyor
Suriye sınırındaki 350 kilometrelik hat tren trafiğine açıldı
Suriye sınırındaki 350 kilometrelik hat tren trafiğine açıldı