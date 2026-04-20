ABD, İran bandıralı geminin vurulma anlarını paylaştı

CENTCOM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tekrarlanan uyarılara rağmen kurallara uymayan TOUSKA isimli ticari gemiye yönelik operasyonun ayrıntılarını açıkladı. Paylaşımda, ABD savaş gemisi USS Spruance’ın gemiye ateş açarak hareket kabiliyetini durdurduğu, ardından ABD Deniz Piyadelerinin gemiye çıkarak kontrol sağladığı belirtildi.

CENTCOM paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“TOUSKA mürettebatının altı saatlik süre boyunca tekrarlanan uyarılara uymaması üzerine Spruance, gemiye makine dairesini boşaltma talimatı verdi.

USS Spruance, destroyerin 5 inçlik MK 45 topundan Touska’nın makine dairesine birkaç el ateş ederek geminin itki sistemini devre dışı bıraktı.

31. Deniz Seferi Birimi'nden ABD Deniz Piyadeleri, daha sonra halen ABD gözetiminde bulunan kurallara uymayan gemiye çıktı.

Amerikan kuvvetleri, uyumu sağlamak için temkinli, profesyonel ve orantılı bir şekilde hareket etti. Ablukanın başlangıcından bu yana ABD kuvvetleri, 25 ticari gemiyi geri dönmeye veya bir İran limanına geri gitmeye yönlendirdi.”