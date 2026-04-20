ABD, İran bandıralı geminin vurulma anlarını paylaştı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ablukaya uymadığı belirtilen TOUSKA adlı gemiye yönelik müdahalenin görüntülerini yayımladı. Paylaşımda, USS Spruance destroyerinin geminin makine dairesini hedef alarak itki sistemini devre dışı bıraktığı aktarıldı.

Giray Topçular

CENTCOM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tekrarlanan uyarılara rağmen kurallara uymayan TOUSKA isimli ticari gemiye yönelik operasyonun ayrıntılarını açıkladı. Paylaşımda, ABD savaş gemisi USS Spruance’ın gemiye ateş açarak hareket kabiliyetini durdurduğu, ardından ABD Deniz Piyadelerinin gemiye çıkarak kontrol sağladığı belirtildi.

CENTCOM paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“TOUSKA mürettebatının altı saatlik süre boyunca tekrarlanan uyarılara uymaması üzerine Spruance, gemiye makine dairesini boşaltma talimatı verdi.

USS Spruance, destroyerin 5 inçlik MK 45 topundan Touska’nın makine dairesine birkaç el ateş ederek geminin itki sistemini devre dışı bıraktı.

31. Deniz Seferi Birimi'nden ABD Deniz Piyadeleri, daha sonra halen ABD gözetiminde bulunan kurallara uymayan gemiye çıktı.

Amerikan kuvvetleri, uyumu sağlamak için temkinli, profesyonel ve orantılı bir şekilde hareket etti. Ablukanın başlangıcından bu yana ABD kuvvetleri, 25 ticari gemiyi geri dönmeye veya bir İran limanına geri gitmeye yönlendirdi.”

Kaynak: HABER MERKEZİ
Tebligat dağıtırken kötü kokuyu alan zabıta skandalı ortaya çıkardı
Tebligat dağıtırken kötü kokuyu alan zabıta skandalı ortaya çıkardı
Geçen yıl don vurmuştu: Üzüm üreticisi bu yıl umutlu
Geçen yıl don vurmuştu: Üzüm üreticisi bu yıl umutlu
Zile Kalesi’nde korkutan çökme: Şiddetli yağışlar tarihi surları vurdu
Zile Kalesi’nde korkutan çökme: Şiddetli yağışlar tarihi surları vurdu
İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 70’i aştı
İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 70’i aştı
Okulda katliam yapan öğrenciyi arkadaşları anlattı: İçine kapanık ve takıntılıydı
Okulda katliam yapan öğrenciyi arkadaşları anlattı
İsa Aras Mersinli, arkadaşlarını 'sizi öldüreceğim' diye tehdit etmiş
İsa Aras Mersinli, arkadaşlarını 'sizi öldüreceğim' diye tehdit etmiş
Kahramanmaraş'ta can kaybı yükseldi! 4 bakan bölgede
Kahramanmaraş'ta can kaybı yükseldi! 4 bakan bölgede
Kahramanmaraş’ta okulda silah sesleri
Kahramanmaraş’ta okulda silah sesleri
5 ton tarihi geçmiş ürün imha edildi
5 ton tarihi geçmiş ürün imha edildi
Küllerinden doğdu: Balıklı Rum Hastanesi yeniden ayağa kaldırıldı
Küllerinden doğdu: Balıklı Rum Hastanesi yeniden ayağa kaldırıldı
Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı iddiası: Öğrenciler tahliye edildi
Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı iddiası: Öğrenciler tahliye edildi