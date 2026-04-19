Google Haberler

Tebligat dağıtırken kötü kokuyu alan zabıta skandalı ortaya çıkardı

Hatay'da tebligat dağıtırken bir evden gelen kötü kokuyu takip eden zabıta ekipleri mide bulandıran bir manzara ile karşılaştı. Evin lokum ve cezerye üretilen kaçak bir imalathane olduğu ortaya çıkarken, ürünler imha edildi.

Kırıkhan'da yıkım kararı için tahliye tebligatı dağıtan zabıta ekipleri bir evden kötü kokular geldiğini fark edince harekete geçti. Zabıta ekiplerinin takip ettiği kokunun ardından merdiven altı lokum ve cezerye üretilen bir imalathane olduğu ortaya çıktı.

Mide bulandıran üretim

Zabıta ekiplerinin yaptığı incelemelerde, imalathanenin herhangi bir yasal izin ve denetime tabi olmaksızın, hijyen standartlarının dışında üretim gerçekleştirildiği belirlenirken, üretim şartlarının insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği değerlendirildi.

Yapılan işlemler kapsamında, kaçak olarak üretilen lokum ve cezerye türü ürünler imha edilirken, ceza uygulanan kaçak işletmenin faaliyetlerine de son verildi.

Tesadüf eseri ortaya çıktı

Zabıta ekipleri, kötü koku üzerine girdikleri evin kaçak imalathane olarak kullanıldığını belirterek "Kırıkhan ilçesi 521. Sokak üzerinde bulunan müstakil evin yıkımı için geldik. İçeriden tuhaf kokuların gelmesiyle, kapının açılmasını söyledik ve kapı açıldı. Gördüğümüz manzarada sizin de gördüğünüz gibi içeride kaçak imalat yapılıyor. Lokum ve cezerye türü şeyler üretiliyor ve resmen halkın sağlığıyla oynanıyor. Bizde buranın hem kapatmasını hem gerekli cezai işlemi uygulamak için gerekli işlemi yapacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Geçen yıl don vurmuştu: Üzüm üreticisi bu yıl umutlu
Zile Kalesi’nde korkutan çökme: Şiddetli yağışlar tarihi surları vurdu
İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 70’i aştı
Okulda katliam yapan öğrenciyi arkadaşları anlattı: İçine kapanık ve takıntılıydı
İsa Aras Mersinli, arkadaşlarını 'sizi öldüreceğim' diye tehdit etmiş
Kahramanmaraş'ta can kaybı yükseldi! 4 bakan bölgede
Kahramanmaraş’ta okulda silah sesleri
5 ton tarihi geçmiş ürün imha edildi
Küllerinden doğdu: Balıklı Rum Hastanesi yeniden ayağa kaldırıldı
Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı iddiası: Öğrenciler tahliye edildi
Korku filmi gibi kaza: İnşaat demirleri otomobile saplandı
Misafirleri beğendi, hayatı değişti: Şimdi siparişlere yetişemiyor
