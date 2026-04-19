Tebligat dağıtırken kötü kokuyu alan zabıta skandalı ortaya çıkardı

Kırıkhan'da yıkım kararı için tahliye tebligatı dağıtan zabıta ekipleri bir evden kötü kokular geldiğini fark edince harekete geçti. Zabıta ekiplerinin takip ettiği kokunun ardından merdiven altı lokum ve cezerye üretilen bir imalathane olduğu ortaya çıktı.

Mide bulandıran üretim

Zabıta ekiplerinin yaptığı incelemelerde, imalathanenin herhangi bir yasal izin ve denetime tabi olmaksızın, hijyen standartlarının dışında üretim gerçekleştirildiği belirlenirken, üretim şartlarının insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği değerlendirildi.

Yapılan işlemler kapsamında, kaçak olarak üretilen lokum ve cezerye türü ürünler imha edilirken, ceza uygulanan kaçak işletmenin faaliyetlerine de son verildi.

Tesadüf eseri ortaya çıktı

Zabıta ekipleri, kötü koku üzerine girdikleri evin kaçak imalathane olarak kullanıldığını belirterek "Kırıkhan ilçesi 521. Sokak üzerinde bulunan müstakil evin yıkımı için geldik. İçeriden tuhaf kokuların gelmesiyle, kapının açılmasını söyledik ve kapı açıldı. Gördüğümüz manzarada sizin de gördüğünüz gibi içeride kaçak imalat yapılıyor. Lokum ve cezerye türü şeyler üretiliyor ve resmen halkın sağlığıyla oynanıyor. Bizde buranın hem kapatmasını hem gerekli cezai işlemi uygulamak için gerekli işlemi yapacağız" dedi.