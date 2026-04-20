Servet teklif edildi, kabul etmedi: Baba yadigarı kamyon özenle korunuyor

Trabzon’un Maçka ilçesinde yaşayan Oğuz ailesi, yarım asrı geride bırakan Ford marka kamyonlarını yıllardır titizlikle koruyor. Baba yadigârı olan ve yaklaşık 30 yıldır ailede bulunan araç, son 7 yıldır kapalı garajda muhafaza ediliyor.

Ailenin büyüğü Refik Oğuz’un 2019 yılında hayatını kaybetmesinin ardından kamyonun trafiğe çıkarılmadığını belirten Maçka Ziraat Odası Başkanı Ogün Oğuz, aracı sadece belirli aralıklarla kontrol amaçlı çalıştırdıklarını ifade etti. Oğuz, yüksek fiyat tekliflerine rağmen kamyonu satmayı düşünmediklerini dile getirdi.

"Hatıra olarak saklıyoruz"

1990’lı yıllarda Trabzon Limanı üzerinden İran’a yapılan taşımacılıkta aktif olarak kullanılan araç, Refik Oğuz’un vefatından sonra kullanılmamaya başlandı. Aile, kamyonu maddi bir değer olarak değil, geçmişlerinin bir parçası olarak görüyor.

Türkiye’de bu tür eski ticari araçların sayısının giderek azaldığına dikkat çeken Oğuz, kamyonun kendileri için bir hatıradan öte anlam taşıdığını vurgulayarak, “Şu anda da aktif durumda, ancak bizim iş alanımız olmadığı için hatıra olarak saklıyoruz. Biz var olduğumuz sürece, hatta varislerimize de vasiyet ettik, orada kalacak” dedi.