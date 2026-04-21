HÜRJET'in yerli gücü İspanya’ya ihraç edilecek

Türk savunma sanayisinin önemli projelerinden biri olan jet eğitim uçağı HÜRJET’te kullanılacak Görev Planlama Sistemi’nin (FSGP) ihracat sürecine dahil edilmesi planlanıyor. HAVELSAN tarafından geliştirilen sistem, HÜRJET ile birlikte İspanya’ya gönderilecek.

FSGP yıllardır aktif kullanılıyor

Görev Planlama Sistemi, 2003 yılından bu yana yürütülen çalışmaların ürünü olarak geliştirildi. 2007’den itibaren aktif şekilde kullanılan sistem, Türk Hava Kuvvetleri’nin operasyonel ihtiyaçlarına yönelik milli ve güvenilir bir çözüm olarak öne çıkıyor.

FSGP; görev planlama, görev icrası ve görev sonrası analiz süreçlerinde sunduğu geniş kabiliyetlerle sahada kendini kanıtladı. Sistem, farklı uçak platformları ve mühimmatlarla entegre şekilde çalışarak tek merkezden yönetim imkanı sunuyor.

HÜRJET ve KAAN entegrasyonu sürüyor

Yeni nesil hava platformlarına entegrasyon kapsamında FSGP’nin HÜRJET’e kısa süre içinde entegre edilmesi hedefleniyor. Milli Muharip Uçak KAAN için ise çalışmalar devam ediyor.

Gelecek dönemde sistemin, bu platformların tamamına yerli imkanlarla destek sağlaması planlanıyor.

İspanya’ya ihracat süreci

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET’in seri üretim süreci sürerken, uçak ilk ihracat başarısını İspanya ile yapılan anlaşmayla elde etti.

Planlamaya göre HÜRJET’in 2027’de Türkiye’de, 2028’de ise İspanya’da aktif göreve başlaması öngörülüyor. Bu kapsamda FSGP de sözleşme doğrultusunda İspanya’ya ihraç edilecek sistemler arasında yer alıyor.

Simülatör de paket içinde

HAVELSAN, HÜRJET için geliştirdiği tam görev ve uçuş eğitim simülatörünü teslimata hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Türk Hava Kuvvetleri için bu yıl hazır edilmesi planlanan simülatörün de HÜRJET ile birlikte İspanya’ya gönderilmesi bekleniyor.

Yeni nesil kabiliyetler sunuyor

FSGP, akıllı mühimmat görev planlama yeteneklerinin yanı sıra insansız hava araçları için görev planlama ve kontrol istasyonu özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

Uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilen sistem; düşük görünürlük, elektronik emisyon planlaması, kızılötesi arama ve takip, veri bağı yönetimi ve ağ destekli mühimmat planlama gibi kritik ihtiyaçlara çözüm sunuyor.

Ayrıca yapay zeka destekli yapısıyla insanlı ve insansız hava araçlarının çoklu görev planlamasını daha etkin ve güvenilir şekilde gerçekleştirmesine imkan tanıyor.