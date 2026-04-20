İlk evim konut kredisi başvuru tarihi belli oldu mu? İlk evim kampanyası ne zaman başlıyor?

Ev sahibi olma hayali kuran milyonların gözü “İlk evim” kampanyasında… Uygun faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle dikkat çeken konut kredisi projesi için beklenti her geçen gün artıyor. Başvuru sürecine dair detaylar merak edilirken, vatandaşlar resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki konuyla ilgili bir açıklama geldi mi?

İlk evim kredisi başvuruları ne zaman başlıyor?

İlk evim konut kredisi için çalışmalar devam ediyor. 20 Nisan 2026 Pazartesi tarihinde kredi için tarih henüz netleşmedi. Mayıs veya haziran ayında başvuruların başlaması bekleniyor.

İlk evim kredisi şartları neler?

Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.

1.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 13.587 TL

Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL

2.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 27.174 TL

Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL

3.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 40.761 TL

Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL