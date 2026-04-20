Son dakika... Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi

Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık ücretleri kadar vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri de merak ediliyordu.

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, 2026 yılı için belirlenen fiyatları kamuoyuyla paylaştı.

Yurt içi 18 bin, yurt dışı 7 bin lira

Arpaguş, bBu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerinin yurt içinde kestirmek isteyenler için 18 bin TL, yurt dışında kestirmek isteyenler için ise 7 bin TL olduğunu açıkladı.

Bağış kanalları ve başvuru süreci

Vatandaşların organizasyona katılım sağlayabileceği kanallara değinen Arpaguş, bağışların il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabileceğini ifade etti.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için de kolaylık sağlandığını belirten Arpaguş, bu kişilerin Din Hizmetleri Müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler ile bulundukları ülkelerdeki cami dernekleri ve din görevlileri vasıtasıyla vekaletlerini teslim edebileceklerini kaydetti.

Vekaletle kurban bağışı için son tarih 27 Mayıs

Vekaletle kurban bağışına ilişkin takvimi de açıklayan Arpaguş, "Vekaletle kurban bağış kabulleri, 27 Mayıs Cuma günü saat 17.00 itibarıyla sona erecektir." uyarısında bulundu.