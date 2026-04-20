23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da okul var mı?

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na çok az bir süre kaldı. Milyonlar bayram için heyecanlanırken özellikle öğrenciler okul olup olmayacağını merak ediyor. Sık sık "23 Nisan resmi tatil mi" sorusu geliyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir. Bu anlamlı günde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak.

Öte yandan bu yıl 23 Nisan 2026, Perşembe gününe denk geliyor. 24 Nisan ise tatil değildir.