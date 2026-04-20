Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?
Kurban Bayramı için gün sayılırken bayram tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. Vatandaşlar 9 gün tatil olmasını beklerken gözler hükümete çevrilmiş durumda... Her geçen gün "Bayram tatili kaç gün olacak" sorusunu yöneltiyor.
İslam alemi Kurban Bayramı'nı bekliyor. Bu yıl bayram 27 Mayıs'ta kutlanacak. Sabırsız bekleyiş devam ederken bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı sorgulanıyor. Peki bugün yeni bir gelişme var mı?
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Kurban Bayramı tatili henüz 9 gün olmuş değil. Bayram 1 hafta kala olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.
2026 Kurban Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatil olma ihtimali artıyor.
Kurban Bayramı 2026 ne zaman?
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü