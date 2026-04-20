Yeraltı dizisi kaldırıldı mı, bitti mi? Yeraltı yeni bölüm ne zaman?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul saldırıları sonrası mafya dizileri kamuoyunda epey tartışıldı. Şiddet içeren diziler ekrana gelmezken Yerlatı'nın da sonlandırıldığı ileri sürüldü. Peki bu iddia gerçek mi?

NOW TV'nin çarşamba günleri ekrana gelen dizisi Yeraltı yayından kaldırılmadı. Bu hafta yayın akışında dizinin yeni bölümü yer alıyor.

Yeraltı 12. bölüm özeti

Sultan’ın elinde tuttuğu yüzükle Ceylan’ın karşısına çıkmasıyla gerilim zirveye taşınır. Yüzüğün Ceylan’ın çekmecesinde bulunması, onu hazırlıksız yakalarken yeni bir yalanın kapısını aralar.

Ceylan bir yandan durumu toparlamaya çalışırken, diğer yandan Haydar Ali ile kaçınılmaz bir yüzleşmenin içine sürüklenir. Aralarındaki konuşma giderek sertleşirken, Ceylan’ın sorgulayıcı tavrı, bastırdığı duyguların artık kontrol edilemez hale geldiğini gösterir.

Öte yandan Sultan ile Haydar Ali arasında yeniden filizlenen yakınlık, bu karmaşık dengeyi daha da hassas bir noktaya taşır. Haydar Ali’nin attığı adım, bu ilişkinin bambaşka bir yöne evrilebileceğinin sinyalini verir.

Ancak perde arkasında çok daha tehlikeli bir oyun kurulmaktadır. Hamit cephesinde atılan adımlar ve Bozo’nun verdiği talimat, açık bir çatışmanın fitilini ateşler.

Kartal’ın gölgesi giderek büyürken, Yeraltı’nda herkes daha sert, daha acımasız bir oyunun içine çekilir.

Bu kez yüzleşmeler kaçınılmazdır.

Ve hiçbir yalan sonsuza kadar saklı kalmaz.