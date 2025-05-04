Nisan ayında EİB’den 1 milyar 468 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracat Birlikleri (EİB), nisan ayında 1 milyar 468 milyon dolarlık ihracata imza attı.

EİB’nin ihracatı 2024 yılı nisan ayındaki 1 milyar 346 milyon dolarlık ihracata göre yüzde 9 artış gösterdi. EİB’nin 2025 yılının ilk dört aylık dönemde ihracat performansı geçen yılın aynı döneminin yüzde 1 altında kalarak 5 milyar 995 milyon dolardan 5 milyar 944 milyon dolara geriledi.

Sanayi sektörleri EİB’nin nisan ayı ihracatına yüzde 11’lik artışla 787 milyon dolarlık katkı sağlarken, tarım sektörlerinin ihracatı yüzde 5’lik artışla 541 milyon dolardan 569 milyon dolara yükseldi. Egeli madencilerin ihracatı yüzde 14’lük artışla 99 milyon dolardan 112,6 milyon dolara ilerledi. EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 8 tanesi nisan ayında ihracatlarını artırmayı başarırken, 4 ihracatçı birliği 2024 yılı nisan ihracat seviyelerinin gerisinde kaldı.

Demir ihracat lideri, Tekstil ihracat artış rekortmeni

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 22’lik artışla 170 milyon dolardan 208 milyon dolara taşıdı ve zirvedeki yerini korudu. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 35’lik artışla ihracatını 30 milyon dolardan 40,6 milyon dolara taşıdı ve EİB bünyesinde ihracat artış rekortmeni oldu.

Son olarak yumurta ihracatına getirilen 1,5 dolarlık fonla sarsılan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği nisan ayında 135,7 milyon dolarlık ihracat yaparak ikinci sıradaki yerini korumakla birlikte ihracatta yüzde 2 gerileme yaşadı.

Maden sektörü üçüncü sıraya yükseldi

Ege Maden İhracatçıları Birliği, ihracattaki başarısını nisan ayında da sürdürdü. 2024 yılı nisan ayında 99 milyon dolar olan ihracatını, 2025 yılı nisan ayında yüzde 14’lük artışla 112,6 milyon dolara taşıyan Ege Maden İhracatçıları Birliği EİB bünyesinde üçüncü basamağın sahibi oldu. EMİB yıllık 1 milyar 350 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaştı ve yıllık 1,5 milyar dolar ihracat seviyesine bir adım daha yaklaştı.

Hazır giyim ihracatı arttı

Ege İhracatçı Birlikleri’nin ihracatını domine eden birliklerden Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği nisan ayında ihracatını yüzde 9’luk artışla 93,9 milyon dolardan 101,9 milyon dolara ilerletti. EHKİB son 1 yıllık dönemde 1 milyar 372 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Cumhuriyetin 100 yılında 1 milyar 65 milyon dolarlık ihracatla tarihinin en yüksek ihracat seviyesine ulaşan, 2024 yılında ihracatta kayıplar yaşayan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2025 yılında yaralarını sarıyor. Nisan ayında ihracatını yüzde 19’luk artışla 77,7 milyon dolardan 92,8 milyon dolara çıkaran EHBYTİB 2025 yılının ocak-nisan döneminde de ihracatını yüzde 9’luk artışla 347milyon dolardan 379 milyon dolara çıkardı.

Yaş meyve sebze ve mamul ihracatındaki düşüş durdu

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde bitkisel ürün ihracatının lideri olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği son aylardaki ihracattaki gerilemesini nisan ayında durdurdu. Nisan ayında ihracatı yüzde 7’lik artışla 80 milyon dolardan 86,7 milyon dolara çıkan EYMSİB, EİB bünyesindeki sıralamada altıncı sıraya tutundu.

Kuru meyve ihracatında yüzde 17’lik artış

Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirimizi dünyanın dört bir tarafına ulaştıran Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği nisan ayında ihracatını yüzde 17’lik artışla 70 milyon dolardan 82 milyon dolara yükseltti. EKMİB’in son 1 yıllık dönemde Türkiye’ye kazandırdığı döviz tutarı yüzde 8’lik artışla 1 milyar 106 milyon dolara ulaştı.

Tütün sektörü ihracatta 1 milyar dolara koşuyor

Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nin nisan ayındaki ihracat performansı, 2024 yılı nisan ayına göre yüzde 16’lik artışla 64,8 milyon dolardan 75 milyon dolara yükseldi. ETİB’in yıllık ihracatı yüzde 6’lık gelişimle 892 milyon dolardan 948 milyon dolara ilerledi.

Mobilya, ahşap, kâğıt ve orman ürünleri alt sektörlerini temsil eden Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, nisan ayında ihracatını yüzde 4’lük artışla 65,7 milyon dolardan 68,5 milyon dolara taşıdı.

Dünya genelinde zeytinyağı rekoltesindeki artış sondasında zeytinyağı fiyatlarının gerilemesi nedeniyle Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nin ihracat rakamı nisan ayında da yüzde 34 geriledi. 2024 yılı nisan ayında 39 milyon dolar ihracata imza atan EZZİB 2025 yılı nisan ayında 25,8 milyon dolarlık ihracat yapma başarısı gösterdi.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 2025 yılı nisan ayında da ihracattaki düşüşü durduramadı. EDDMİB 2024 yılı nisan ayında 10,5 milyon dolarlık ihracat yapmışken, 2025 yılı nisan ayında yüzde 5’lik kayıpla 9,9 milyon dolara geriledi.

EİB bünyesinde birliği olmayan sektörlerin ihracat performansına bakıldığında kimya sektörü 158 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korudu. 2024 yılı nisan ayında 133 milyon dolarlık ihracat yapan kimya sektörü 2025 yılı nisan ayında ihracatını yüzde 19 artırdı.

Kimya sektörünü 75 milyon dolarlık ihracatla otomotiv endüstrisi sektörü, 54 milyon dolarla elektrik-elektronik sektörü, 46 milyon dolarla makine sektörü, 12,6 milyon dolarla çimento seramik ve toprak ürünleri sektörü 7 milyon dolarla savunma sanayi sektörü izledi.

Almanya zirvedeki yerini korudu

Ege İhracatçı Birlikleri nisan ayında 183 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterirken, zirvede 134 milyon dolarlık tutarla Almanya yerini korudu. EİB’den Almanya’ya yapılan ihracat nisan ayında yüzde 9 arttı.

Almanya’nın takipçisi yüzde 12’lik ihracat artışıyla 104 milyon dolarda 116,8 milyon dolara ilerleyen Amerika Birleşik Devletleri oldu. İtalya 86,6 milyon dolarlık taleple üçüncü sırada yer alırken, İngiltere’ye ihracat yüzde 11’lik artışla 72 milyon dolardan 80 milyon dolara çıktı. Beşinci basamaktaki İspanya’ya ihracat yüzde 9’luk artışla 77 milyon dolara ulaştı. EİB’nin ilk 10 pazarındaki diğer ülkeler Fransa, Hollanda, Çin Halk Cumhuriyeti, Romanya ve Rusya Federasyonu şeklinde sıralandı.

Ege Bölgesi’nin ihracatı 2 milyar 208 milyon dolar oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Nisan ayında Ege Bölgesi 2 milyar 208 milyon dolar ihracat yaparken, İzmir 1 milyar 100 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korudu. Manisa 410,6 milyon dolarlık ihracatla zirve takibini sürdürürken, Denizli, Ege Bölgesi ihracatına 362,8 milyon dolarlık katkı sağladı.

Muğla 95,2 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Balıkesir 77 milyon dolak ihracat performansı ortaya koydu. Aydın 70,7 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Afyon 36,8 milyon dolar, Kütahya 34,5 milyon dolar ve Uşak 20,3 milyon dolar ihracata imza attı.