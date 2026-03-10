Sanayi üretimi ocak ayında geriledi: Yıllık düşüş yüzde 1,8

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre sanayi üretimi 2026 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,8 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 2,8 geriledi. Sanayi üretiminin en büyük bölümünü oluşturan imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 2,5 düşüş gösterdi.

Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 artış kaydetti.

Aylık bazda düşüş yüzde 2,8 oldu

Sanayi üretimi 2026 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 azaldı. Alt sektörler bazında bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi aylık bazda yüzde 2,1 artış gösterdi. Buna karşın imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,4 azaldı.

Enerji tarafında ise elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi aylık bazda yüzde 1,8 artış kaydetti.