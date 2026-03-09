Piyasa beklentisi: TCMB martta faizi sabit bırakacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini değiştirmemesi bekleniyor.

ForInvest Haber tarafından gerçekleştirilen ankete katılan 13 ekonomistin tamamı, 12 Mart’ta yapılacak toplantıda politika faizinin mevcut seviyesi olan yüzde 37’de sabit bırakılacağını öngördü. Ekonomistler, Merkez Bankası’nın mevcut koşullarda gelişmeleri izlemeyi tercih ederek temkinli bir duruş sergileyeceğini değerlendirdi.

Öte yandan Spinn Eğitim Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül, farklı bir senaryoya işaret ederek TCMB’nin üst bantta 250 baz puanlık faiz artışı yapabileceğini ifade etti.

Ocak ayında sınırlı faiz indirimi yapılmıştı

TCMB, ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 38’den yüzde 37’ye düşürmüştü. Piyasa beklentisi ise 150 baz puanlık indirim yönündeydi. Banka, bu kararda jeopolitik gelişmeleri ve küresel riskleri dikkate almıştı.

Yıl sonu faiz beklentisi yüzde 30

Ankete göre yıl sonu politika faizi için medyan beklenti yüzde 30 seviyesinde oluştu. Tahminler yüzde 29 ile yüzde 31 aralığında değişti.

Ekonomistler, İran merkezli jeopolitik gerilimler ve petrol fiyatlarının seyrinin para politikası açısından önemli belirleyiciler olacağını ifade ediyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonunun kısa süreli olacağı beklentisi öne çıkarken, nisan ayında yapılacak PPK toplantısında faiz indiriminin yeniden gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

TCMB, 12 Mart’taki toplantının ardından faiz kararını saat 14.00’te açıklayacak.