Tarımda maliyetler yükselişte: Girdi fiyatları yıllık yüzde 31,55 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı. Buna göre endeks, bir önceki aya kıyasla yüzde 3,10 artarken, yıllık bazda yüzde 31,55 yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 32,64 olarak kayıtlara geçti.

Yıl başından bu yana artış yüzde 7’yi aştı

Tarım-GFE, 2026 yılının ilk iki ayında da yükseliş eğilimini sürdürdü. Endeks, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,08 artış gösterdi. Bu durum, üretim maliyetlerindeki yukarı yönlü baskının devam ettiğine işaret etti.

Ana gruplarda maliyet baskısı devam ediyor

Ana gruplar incelendiğinde, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi aylık bazda yüzde 2,96, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise yüzde 3,94 arttı. Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde yüzde 32,81, yatırım kalemlerinde yüzde 24,31 artış gerçekleşti.

Veteriner harcamaları dikkat çekti

Alt gruplar içinde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 41,37 ile veteriner harcamalarında görüldü. Aylık bazda ise en hızlı yükseliş yüzde 4,31 ile malzemeler grubunda kaydedildi.