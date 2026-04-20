Tarımda maliyetler yükselişte: Girdi fiyatları yıllık yüzde 31,55 arttı
TÜİK’in Şubat 2026 verilerine göre tarımsal girdi fiyatları aylık yüzde 3,10, yıllık ise yüzde 31,55 yükseldi. En sert artış veteriner harcamalarında görülürken, aylık bazda en hızlı yükseliş malzemelerde kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı. Buna göre endeks, bir önceki aya kıyasla yüzde 3,10 artarken, yıllık bazda yüzde 31,55 yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 32,64 olarak kayıtlara geçti.
Yıl başından bu yana artış yüzde 7’yi aştı
Tarım-GFE, 2026 yılının ilk iki ayında da yükseliş eğilimini sürdürdü. Endeks, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,08 artış gösterdi. Bu durum, üretim maliyetlerindeki yukarı yönlü baskının devam ettiğine işaret etti.
Ana gruplarda maliyet baskısı devam ediyor
Ana gruplar incelendiğinde, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi aylık bazda yüzde 2,96, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise yüzde 3,94 arttı. Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde yüzde 32,81, yatırım kalemlerinde yüzde 24,31 artış gerçekleşti.
Veteriner harcamaları dikkat çekti
Alt gruplar içinde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 41,37 ile veteriner harcamalarında görüldü. Aylık bazda ise en hızlı yükseliş yüzde 4,31 ile malzemeler grubunda kaydedildi.