Ticari gayrimenkulde reel düşüş: Fiyatlar enflasyonun gerisinde kaldı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE) verilerini açıkladı. Buna göre ticari gayrimenkul fiyatları yıllık bazda nominal olarak yüzde 29,4 artarken, reel olarak yüzde 2,2 geriledi. Üç büyük il arasında yıllık bazda en yüksek artış yüzde 32,5 ile Ankara'da görüldü.

Ticari gayrimenkul fiyatları çeyreklik yüzde 5,5 arttı

TCMB verilerine göre, Türkiye genelinde Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5,5 artarak 253,2 seviyesine yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 29,4 artış gösterdi. Enflasyon etkisinden arındırıldığında ise ticari gayrimenkul fiyatlarında yıllık bazda yüzde 2,2'lik reel düşüş kaydedildi.

Dükkan fiyatlarında yıllık artış yüzde 29,2

Türkiye genelinde Dükkan Fiyat Endeksi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,4 artarak 254,9 oldu. Dükkan fiyatları yıllık bazda nominal olarak yüzde 29,2 yükselirken, reel olarak yüzde 2,4 geriledi.

Ofis Fiyat Endeksi ise aynı dönemde çeyreklik bazda yüzde 6 artışla 244,2 seviyesine çıktı. Ofis fiyatlarında yıllık nominal artış yüzde 30,6 olarak gerçekleşirken, reel bazda yüzde 1,3'lük düşüş görüldü.

En yüksek artış Ankara'da

TCMB verileri, üç büyük ilde de ticari gayrimenkul fiyatlarının yükseldiğini ortaya koydu. Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre İstanbul'da yüzde 5,3, Ankara'da yüzde 6,4 ve İzmir'de yüzde 5 arttı.

Yıllık değişime bakıldığında ise üç büyük il arasında en yüksek artış Ankara'da kaydedildi. Ticari gayrimenkul fiyatları geçen yılın aynı çeyreğine göre Ankara'da yüzde 32,5, İstanbul'da yüzde 27,8 ve İzmir'de yüzde 25,7 yükseldi.

Endeks değerleri İstanbul'da 221,5, Ankara'da 282,9 ve İzmir'de 254,5 olarak gerçekleşti.

Ankara'da ofis fiyatları yüzde 38,7 yükseldi

Alt kırılımlarda dikkat çeken en güçlü artış Ankara'daki ofis fiyatlarında görüldü. Ofis Fiyat Endeksi yıllık bazda Ankara'da yüzde 38,7 yükselirken, İstanbul'da yüzde 31,4 ve İzmir'de yüzde 24,6 arttı.

Dükkan fiyatlarındaki yıllık artış ise Ankara'da yüzde 30,4, İstanbul'da yüzde 26,6 ve İzmir'de yüzde 25,9 olarak kaydedildi.