TÜİK açıkladı! Temmuz ayı sektörel güven endeksleri belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı. Buna göre temmuz ayında güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,8 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0,5 azalırken, inşaat sektöründe ise yüzde 2,2 arttı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin 'Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni yayımladı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, temmuz ayında hizmet sektöründe güven endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 gerileyerek 110,0 seviyesine indi.
Perakende ticaret sektöründe ise endeks yüzde 0,5 azalışla 107,9 değerini aldı.
Öte yandan, inşaat sektöründe güven endeksi yüzde 2,2 artarak 88,8'e yükseldi.