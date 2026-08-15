Türk cumhuriyetleriyle ticarette milyarlarca dolarlık hacim

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Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan ile gerçekleştirdiği ticaret, yılın ilk 6 ayında 9,4 milyar dolara ulaştı.

Türkiye ile Türk cumhuriyetleri arasındaki ekonomik ilişkiler, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve işbirliği alanlarının çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalarla güçlenmeye devam ediyor.

Türkiye, söz konusu ülkelerle başta müteahhitlik, enerji, ulaştırma, sanayi, tarım ve lojistik olmak üzere birçok alanda işbirliğini sürdürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk yarısında Türk cumhuriyetlerine 5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Aynı dönemde bu ülkelerden yapılan ithalat ise 4,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Böylece Türkiye'nin Türk cumhuriyetleriyle toplam ticaret hacmi 9,4 milyar dolara çıkarken, dış ticaret fazlası 614,9 milyon dolar oldu.

İhracatta Kazakistan ilk sırada

Yılın ilk 6 ayında Türk cumhuriyetleri arasında en fazla ihracat 1,5 milyar dolarla Kazakistan'a gerçekleştirildi. Kazakistan'ı 1,4 milyar dolarla Azerbaycan izledi.

Özbekistan'a 945,6 milyon dolarlık ihracat yapılırken, Kırgızistan'a 594,4 milyon dolar, Türkmenistan'a ise 583,6 milyon dolarlık ürün satıldı.

Kazakistan ile hedef 15 milyar dolar

Türkiye'nin Orta Asya'daki en büyük ticaret ortağı konumundaki Kazakistan ile enerji, ulaştırma ve lojistik, tarım, savunma sanayisi, teknoloji, müteahhitlik ve yatırım alanlarında işbirlikleri yürütülüyor. Kazakistan'da halihazırda 3 binden fazla Türk sermayeli şirket faaliyet gösteriyor.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedeflenirken, stratejik alanlardaki ortaklıklar da genişliyor.

Orta Koridor kapsamında imzalanan demir yolu anlaşmasıyla güzergahtaki yük taşımacılığının kapasitesinin ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda Türkiye ile Kazakistan arasında düzenli blok tren seferlerinin başlatılması ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı üzerinden gerçekleştirilen yük taşımacılığının artırılması planlanıyor.

Savunma sanayisinde işbirliği güçleniyor

Türkiye ile Kazakistan arasındaki savunma sanayisi işbirliği de son yıllarda ivme kazandı. İki ülke, ANKA insansız hava araçlarının Kazakistan'da üretimi, bakımının yapılması ve onarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Azerbaycan ile ticarette 15 milyar dolarlık hedef

Türkiye ile Azerbaycan arasında geçen yıl imzalanan 110 maddelik eylem planı kapsamında ticaret, sanayi, yatırım, müteahhitlik, ulaştırma ve enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak çalışmalar yürütülüyor.

Azerbaycan ile ticaret hacminin 15 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

İki ülke arasında yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına yönelik düzenlemeler ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları da ekonomik ve ticari ilişkilerin hukuki altyapısını oluşturuyor.

Özbekistan ile serbest bölgeler ve dijital ekonomi öne çıkıyor

Özbekistan ile ekonomik ilişkilerde serbest bölgeler, savunma sanayisi ve dijital ekonomi alanlarındaki işbirlikleri ön plana çıkıyor.

Yılın başında iki ülke arasında serbest bölgeler konusunda imzalanan anlaşmayla bölge tasarımı, yönetimi ve tanıtım modellerinde deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılması amaçlanıyor. Serbest bölgelerde yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar yapılması da hedefler arasında bulunuyor.

Türkiye'deki OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ekosisteminin Özbekistan'a taşınmasına yönelik çalışmalar kapsamında Özbek-Türk Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasına ilişkin süreç de devam ediyor.