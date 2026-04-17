Türkiye’nin kısa vadeli dış borcu 173,5 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2026 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç (KVDB) istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin KVDB stoku bir önceki aya göre 28 milyon dolarlık sınırlı artışla 173,5 milyar dolar seviyesine çıktı.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalan borçları kapsayan “kalan vadeye göre” KVDB stoku ise 239,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

Banka borçlarında gerileme dikkat çekti

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, Şubat ayında yüzde 0,5 azalarak 77,2 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde, yurt içi bankaların yurt dışından sağladığı kısa vadeli krediler yüzde 2,1 düşüşle 8,8 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşik bankaların Türkiye’deki mevduatı da yüzde 5,6 azalışla 18,3 milyar dolara indi.

Öte yandan, banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları 22,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. TL cinsinden mevduatlar ise yüzde 3,3 artarak 28 milyar dolara yükseldi.

Reel sektör borcu artış gösterdi

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku ise aynı dönemde yüzde 1,9 artışla 69,6 milyar dolara çıktı.

Bu artışta, dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülüklerindeki yükseliş etkili oldu. Söz konusu kalem yüzde 1,6 artarak 62,4 milyar dolara ulaşırken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler de yüzde 5,4 artışla 7,2 milyar dolar oldu.

Borcun para birimi dağılımı

KVDB stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, borcun yüzde 34,6’sının ABD doları, yüzde 26,0’sının Euro, yüzde 26,5’inin Türk lirası ve yüzde 12,9’unun diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Kalan vadede ticari krediler öne çıktı

Kalan vadeye göre borç dağılımında ise dikkat çeken bir ayrışma yaşandı. Bankalar ve diğer sektörlerin kredi ile tahvil yükümlülükleri 70,4 milyar dolara gerilerken, ticari kredi yükümlülükleri 63,1 milyar dolara yükseldi.

Veriler, bankacılık tarafında sınırlı bir çözülmeye işaret ederken, reel sektörün özellikle ticari krediler üzerinden kısa vadeli dış finansman ihtiyacını artırdığını ortaya koydu.