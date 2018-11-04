İKSV Galaları, sezona başlıyor

04 Kasım 2018



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları, bu ay 2 filmle devam ediyor. İKSV Galaları’nın kasımda sunacağı ilk film, Steve McQueen’in başrolünde Viola Davis ile Michelle Rodriguez’in yer verdiği “Dul Kadınlar.” Filmi 13 Kasım’da, saat 21:30’dan itibaren Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda izlemek mümkün. Film; ölen eşlerinin yasadışı işlerden kendilerine bıraktığı borcu ödemek için işbirliği yapan kadınların öyküsünü anlatıyor. DHL sponsorluğundaki İKSV Galaları, 27 Kasım’da ise “Yeşil Rehber”le devam ediyor. Aynı sinemada 21:30’da izlenebilecek olan yapıt; Viggo Mortensen ile Mahershala Ali’yi buluşturuyor.