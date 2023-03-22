Buğday fiyatları Karadeniz'de artan arzın baskısıyla art arda üçüncü seansta geriledi

Soya fasulyesi gerilerken, mısır belirgin bir değişim göstermedi.

Ukrayna ve Rusya'nın Karadeniz limanlarından tahıl ihraç edilmesine olanak sağlayan tahıl koridoru anlaşması Cumartesi günü asıl hedeflenen süre olan 180 günün yarısına denk gelecek şekilde 60 gün uzatılmıştı.

Rusya anlaşmanın 18 Mayıs'ta tekrar uzatılmasının Batılı devletler tarafından uygulanan bazı yaptırımlara bağlı olduğunu açıklamıştı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları erken işlemlerde 6.74 dolar/bushel yani 247.7 dolar/ton ile 13 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından %0.7 azalarak 6.78 dolar/bushel, yani 249.1 dolar/ton seviyesine geriledi.

Soya fasulyesi %0.2 azalarak 14.63 dolar/bushel yani 537.6 dolar/ton seviyesine geriledi.

Mısır 6.30 dolar/bushel yani 248 dolar/ton seviyesinde yatay seyretti.