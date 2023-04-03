Emtia piyasasındaki pozitif seyir sert yükselişlerle geçen hafta da devam etti

Küresel pay piyasaları, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin büyük oranda geride kalması ve para politikalarındaki "şahin" adımların sonuna yaklaşıldığına yönelik beklentilerle geçen haftayı pozitif tamamlarken, emtia piyasasına da yükselişler hakim oldu.

Analistler, hem Avrupa'da hem de ABD'de enflasyonun istenilen hızda olmasa da yavaşlama eğilimi göstermesinin piyasalarda olumlu karşılandığını ifade ederek, bu durumun "şahin politikaların sonunun yaklaştığı" şeklinde yorumlandığını bildirdi.

Gelecek hafta ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de 3 bankanın batmasıyla sonuçlanan bankacılık krizi, ABD Merkez Bankası (Fed) ve hükümetin adımlarıyla daha fazla yayılmadan önlendi. Bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla dikkatler tekrar gelecek dönem para politikalarına çevrilirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek toplantıda Fed'in 25 baz puan faiz artıracağına yönelik öngörüler güçlenmeye başladı.

Geçen hafta altın yüzde 0,5 düşerken, gümüş yüzde 3,5, paladyum yüzde 3,1 ve platin yüzde 1,3 artış kaydetti.

Altındaki sert yükselişlerin ardından Hindistan'da yerel alıcıların beklemede kalması altına olan talebi azalttı.

Analistler, gümüşün de "güvenli liman" olarak talep görmeye devam ettiğine işaret etti.

Doların değer kaybetmesiyle baz metaller yükseldi

Geçen hafta dolara olan talebin azalması baz metallere olumlu yansıdı.

Tezgah üstü piyasada, bakır yüzde 0,9, alüminyum yüzde 3,1, nikel yüzde 0,9 ve çinko yüzde 2 değer kazandı.

Goldman Sachs analistleri, Çin'in şubat ayında gösterdiği yüksek talebi yinelemesi durumunda dünyanın bu yılın üçüncü çeyreğinde ciddi bir bakır krizine girebileceğini düşünüyor. Bankaya göre, Çin'in bakır talebi, geçen ay yıllık bazda yüzde 13 arttı. Şili'de bakır üretiminin şubatta yıllık bazda yüzde 3,7 azalması da arza yönelik endişelere neden oldu.

Brent petrol, geçen haftayı yüzde 7 yükselişle tamamladı. Fiyatlardaki yükselişte, piyasalarda artan jeopolitik risklerin küresel petrol arzına ilişkin endişeleri tetiklemesi etkili oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, "Bunu, nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." ifadesini kullanmıştı.

Çin'deki talep toparlanması beklentileri Brent petrol fiyatlarını destekliyor. Çin Ulusal Petrol Şirketi, ülkedeki görünür petrol talebinin bu yıl yüzde 5,1 artarak 756 milyon tona yükselebileceğini bildirdi. Ayrıca, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarında yaşanan düşüş, ülkede talebin güçlü seyrettiği algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazda ise geçen hafta yatay bir seyir izlendi. ABD'de ılıman kışın ardından doğal gaz stoklarının artması ve hava sıcaklıklarının normalin üzerinde olması doğal gaz fiyatlarını baskıladı.

Tarım emtialarında geçen hafta sert yükselişler görüldü

Tarım emtialarında geçen hafta sert yükselişler öne çıktı. Doların değer kaybetmesi, jeopolitik riskler, Çin'e yönelik iyimserlik gibi faktörlerle tarım emtialarında geçen hafta hızlı yükselişler görüldü.

Chicago Ticaret BorsasıDnda işlem gören buğday yüzde 0,5, mısır yüzde 2,7 ve soya fasulyesi yüzde 5,4 değer kazanırken, pirinç yüzde 2,6 azalış kaydetti.

Intercontinental Exchange'de (ICE) 0,22 dolarla Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyeyi gören şeker yüzde 7,1, 2.963 dolarla Ağustos 2016’dan bu yana en yüksek seviyeyi gören kakao yüzde 1,6, pamuk yüzde 9 yükselirken, kahve yüzde 4,9 değer kaybetti.

Analistler, El Nino hava olayının bu yılın ikinci yarısında yüzde 61 gerçekleşme ihtimali olduğunu belirterek, El Nino'nun, Brezilya'ya şiddetli yağmurlar ve Hindistan'a kuraklık getirerek şeker üretimini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Tayland'da şeker üretiminin düşmesi de şeker fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.