ABD-İran gerilimi petrol fiyatlarını yeniden yükseltti

Küresel petrol piyasaları, ABD’nin İran’a yönelik yeni askeri operasyonlarının ardından yeniden yükselişe geçti.

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik geçici anlaşma ihtimalinin zayıflaması, yatırımcıların arz güvenliği endişelerini yeniden artırdı.

Küresel gösterge Brent petrol, pazartesi günü yüzde 7’den fazla gerilemesinin ardından yeniden toparlanarak varil başına 98 doların üzerine çıktı. ABD ham petrolü (WTI) ise 92 dolar civarında işlem gördü.

CENTCOM’dan operasyon açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran medyasının Hürmüz Boğazı çevresinde patlamalar yaşandığını duyurmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, ABD güçlerinin füze fırlatma noktalarını ve mayın döşemeye çalışan tekneleri hedef aldığı bildirildi.

Gelişmeler, küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerindeki risk algısını yeniden yükseltti.

Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan’da yaptığı açıklamada tarafların ilk taslak metin üzerindeki müzakereleri sürdürdüğünü ve görüşmelerin “birkaç gün daha” devam edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamada görüşmelerin “iyi ilerlediğini” belirtmiş, ancak anlaşmanın başarısız olması halinde yeni saldırılar düzenlenebileceği uyarısında bulunmuştu. Trump’ın açıklamaları sonrası petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert düşüş yaşamıştı.