ABD'de petrol stoklarında sert düşüş: Beklentileri neredeyse üçe katladı
ABD'de ham petrol rezervlerinde dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol miktarı geçen hafta yaklaşık 8 milyon varil azalarak piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde geriledi. Analistlerin 2,9 milyon varillik düşüş öngördüğü dönemde stratejik rezervlerde de azalış kaydedilirken, benzin stoklarında artış görüldü. Ülkede petrol üretimi ise sınırlı düşüşle 13 milyon 707 bin varile indi.
ABD'de ticari ham petrol rezervleri geçen hafta yaklaşık 8 milyon varillik düşüş kaydederek piyasa beklentilerinin üzerinde azaldı.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) açıkladığı verilere göre, ülkedeki ticari ham petrol miktarı 433 milyon 700 bin varil seviyesine indi. Piyasalar, söz konusu dönemde yaklaşık 2 milyon 900 bin varillik bir azalış öngörüyordu.
Stratejik rezervlerde düşüş, benzinde artış
Ticari ham petrol kapsamına dahil edilmeyen stratejik rezervler de aynı dönemde 8 milyon varil azalarak 357 milyon 100 bin varil olarak kaydedildi.
Benzin tarafında ise farklı bir tablo ortaya çıktı. ABD'nin benzin stokları yaklaşık 3 milyon 400 bin varillik artışla 215 milyon varile yükseldi.
Petrol üretimi sınırlı düşüş gösterdi
ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 23-29 Mayıs haftasında 8 bin varil düşerek 13 milyon 707 bin varile geriledi.
Aynı haftada ülkenin ham petrol ithalatı günlük 1 milyon 186 bin varil artışla 6 milyon 397 bin varile çıktı. İhracat ise günlük 1 milyon 434 bin varillik yükselişle 5 milyon 874 bin varile ulaştı.
EIA'nın "Mayıs 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 650 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.