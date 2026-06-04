Küresel petrol piyasalarında ateşkes haberi fiyatları aşağı çekti

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Küresel emtia piyasalarında ABD ham petrolü vadeli işlemleri 93,123 dolar seviyesine gerilerken Brent petrolü varil başına 96,110 dolara indi. ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail ile Lübnan arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı. İlgili mutabakat çerçevesinde Hezbollah Litani Nehri'nin güneyindeki güçlerini çekmeyi ve tüm askeri eylemlerini sonlandırmayı taahhüt ediyor. Hafta başından itibaren yüzde 10 civarında değer kazanan enerji kontratları, üç günlük yükseliş serisinin ardından jeopolitik risklerin azalmasıyla yönünü aşağı çevirdi.

Gelişmelerin ardından Brent petrolü günlük bazda yüzde 1,20 düşüşle 96,110 dolardan işlem görüyor. Gün içinde en yüksek 96,777 doları gören emtia, en düşük 95,621 dolar seviyesini test etti. Önceki kapanış değeri 97,282 dolar olan Brent kontratında günlük fark eksi 1,172 dolar olarak kayıtlara geçti. Piyasadaki toplam işlem adedi 35.140 seviyesine ulaşırken 100 günlük tarihsel volatilite rasyosu 58,57 baz puanı gösteriyor. Haftalık bazda yüzde 3,88 artış kaydeden Brent petrolü yıllık bazda ise yatırımcısına yüzde 48,59 kazanç sağladı.

ABD ham petrolü stokları ve Hürmüz Boğazı müzakereleri fiyatlamayı etkiliyor

Batı Teksas türü ham petrol spot piyasada yüzde 1,21 değer kaybederek 93,123 dolar seviyesinde dengelendi. Günlük bazda en yüksek 93,896 doları ve en düşük 92,686 doları gören WTI kontratında önceki kapanış 94,260 doları gösteriyordu. Günlük fiyat farkı eksi 1,137 dolar seviyesinde seyrediyor.. ABD tarafında Cushing Oklahoma bölgesindeki ham petrol stokları üst üste altıncı haftada da gerileyerek asgari operasyonel sınırlara yaklaştı. Washington ile Tahran yönetimleri arasındaki Hürmüz Boğazı güvenliği ve ateşkesin uzatılmasına yönelik müzakereler ise gerginliğini koruyor.

İran kaynakları diplomatik görüşmelerde henüz somut bir ilerleme sağlanamadığını ifade ediyor. Tahran yönetimi Beyrut limanına yönelik saldırıların devam etmesi durumunda yeni misilleme hamleleri yapacağını vurguluyor. Küresel arz hatlarındaki bu gerginlik ham petrol fiyatlarında derin geri çekilmeleri sınırlandırıyor. Dönemsel performans verilerine göre Brent petrolü aylık bazda yüzde 11,83 kayıp yaşarken yıl başından bu yana yüzde 57,86 oranında prim yaptı.

Teknik analiz verilerine göre Brent petrolü destek seviyelerini zorluyor

Reuters piyasa analisti Wang Tao teknik göstergelerin Brent petrolü için kritik sinyaller ürettiğini belirtiyor. Analiste göre Brent petrolü varil başına 96,27 dolar seviyesindeki teknik desteği kırarak 94,05 ila 95,16 dolar fiyat aralığına sarkma riski taşıyor. Mevcut teknik düzeltme dalgası daha önce 97,77 dolardan başlayan geri çekilme hareketiyle benzer büyüklük sergiliyor. Yükselen fiyat kanalı formasyonunun güncel hedef noktası ise tam olarak 94,05 dolar seviyesine işaret ediyor.

Fiyat grafiklerinde yukarı yönlü bir ivme için ilk direnç seviyesi 97,65 dolar noktasında yer alıyor. Alıcıların bu direnci aşması halinde petrol fiyatları sırasıyla 98,50 ve 99,88 dolar bantlarını hedefleyebilir. Pazar oyuncuları Brent petrolü fiyatını 96,27 dolar üzerinde tutmayı başarırsa yükseliş trendinin genişleme ihtimali masada kalacak. Günlük grafik incelendiğinde Brent petrolü kontratının 97,40 doları aşmasına rağmen 101,07 dolar direncine tırmanamadığı gözleniyor.

Analistler 97,40 dolar seviyesindeki kırılmanın sahte bir kırılma olma ihtimalini yüksek görüyor. Yanıltıcı kırılma formasyonu teknik olarak fiyatı 93,73 dolarlık ana destek seviyesine kadar düşürebilir. Petrol piyasasında günlük kapanışların 93,73 dolar civarında gerçekleşmesi düşüş sinyalini kesinleştirecek. Böyle bir kapanış 112,94 dolardan başlayan ana aşağı yönlü trendin resmen geri döndüğünü teyit edecek.