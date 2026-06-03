ARD Bilişim kamu kurumuna yapay zeka altyapısı satışı gerçekleştirdi

ARD Bilişim yönetimi, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yeni bir iş ilişkisi bildiriminde bulundu. Şirket, bir kamu kurumu ile gerçekleştirilen anlaşma kapsamında yapay zeka projelerinin altyapısında kullanılmak üzere yüksek hızlı veri merkezi fiber bağlantı ürünlerinin temini ve kurulumu işini üstlendi. Söz konusu işlem için 2 Haziran 2026 tarihinde fatura kesildi. Kesilen faturanın toplam bedeli KDV dahil 3.537.600 USD olarak kayıtlara geçti.

Bu tutarın Türk Lirası karşılığı tam olarak 162.456.497,28 TL şeklinde hesaplandı. Şirket, konuya ilişkin daha önce ertelenmiş bir açıklama bulunmadığını da bildirdi.

ARD Bilişim birleşme ve sözleşme devri detaylarını paylaştı

Müşterinin niteliği kamu kurumu olarak tanımlandı. Müşterinin veya tedarikçinin ortaklığın kamuya açıklanan son gelir tablosundaki net satışlar içindeki payı ile son bilançosundaki ticari alacaklar içindeki payı hakkında özel bir veri verilmedi. İş ilişkisinin temelinde, geçmiş dönemde atılan kurumsal adımlar yer aldı. Şirket, söz konusu işin birleşme öncesi İntron tarafından imzalanan bir sözleşmeye dayandığını açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, 26 Kasım 2025 tarihinde bir devralma işlemini karara bağlamıştı. Kurulun ilgili kararı E-29833736-106.01.01-81802 sayılı yazısı ile resmiyet kazanmıştı. SPK tarafından onaylanan devralma işlemi sonucunda, İntron firmasından ARD Bilişim bünyesine önemli sözleşmeler devroldu. Kurum, KAP bildiriminde bu faturanın ilgili devrolunan sözleşmeler kapsamında alınan işler niteliğinde olduğunu belirtti.

ARD Bilişim fiber altyapı ve veri merkezi ürünleri temin etti

Birleşme süreci, şirketin yeni kamu ihalelerine ve mevcut kamu sözleşmelerine erişimini hızlandırdı. Kamu kurumuna sağlanan hizmet, günümüzün en yüksek teknoloji standardı olan yapay zeka projelerini doğrudan destekledi. Yüksek hızlı veri merkezi fiber bağlantı ürünlerinin temini, büyük verinin işlenmesi aşamasında kritik bir rol oynadı.

Ürünlerin sadece temini değil, aynı zamanda kurulum işlemleri de şirket tarafından gerçekleştirilecek. Yeni iş ilişkisinin şirketin ortaklık faaliyetlerine etkisinin olumlu olması beklendiği vurgulandı. KDV dahil 3,5 milyon doları aşan bu satış, şirketin nakit akışını ve döviz bazlı gelir yaratma kapasitesini güçlendirdi. Kurulum faaliyetlerinin başlamasının öngörüldüğü tarih olan 2 Haziran 2026 itibarıyla operasyonel süreçler devreye girdi.