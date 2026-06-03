ABD ve İran gerilimi petrolü yükseltirken, Bitcoin geriliyor

Petrol fiyatları yüzde 2 yükselirken, ABD ile İran arasındaki gerilim küresel piyasalarda risk iştahını düşürdü. Brent petrol varil başına 96,77 dolara tırmanırken, ABD hafif petrolü vadeli kontratları seans içinde yüzde 2 artışla 94,62 dolara ulaştı. Kripto para piyasasında ise bitcoin fiyatı 66 bin 500 doların altına gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesini gördü. Washington ve Tahran yönetimleri arasındaki askeri hareketlilik, enerji arz güvenliğine yönelik endişeleri yeniden canlandırdı.

Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan enerji sevkiyatının kesintiye uğrama ihtimali piyasalarda tedirginlik yarattı. Tarafların geçen hafta barış müzakerelerinde ilerleme sinyalleri vermesi, kalıcı bir anlaşma beklentisi oluşturmuştu. Resmi bir anlaşmanın sağlanamaması ve askeri çatışmaların tekrar başlaması, jeopolitik risklerin azalacağı yönündeki beklentileri zayıflattı. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle ham petrol vadeli kontratları kazançlarını kısmen geri almadan önce yönünü yukarı çevirdi.