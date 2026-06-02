Avrupa borsaları teknoloji sektörüyle açılışta ivme kazanıyor

Avrupa borsaları salı günü teknoloji sektöründeki alımların etkisiyle pozitif bir açılış gerçekleştirerek değer kazanıyor. Avrupa borsalarının ortak göstergesi niteliğindeki pan-Avrupa Stoxx 600 yüzde 0,7 oranında yukarıda işlem görüyor. Almanya DAX endeksi yüzde 1,0 ve Fransa göstergesi CAC 40 endeksi yüzde 0,9 oranında prim yapıyor. İngiltere FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 oranında artışla 10.380,27 puandan işlem görüyor. Euronext 100 endeksi ise yüzde 0,87 yükselişle 1.856,60 puanı test ediyor.

Çip üreticisi STMicroelectronics şirketinin veri merkezi birimi için gelir hedeflerini revize etmesi teknoloji hisselerine ivme katıyor. STMicroelectronics hisseleri yapay zeka alanındaki güçlü talebin rüzgarıyla %8,99 oranında değer kazanarak son 25 yılın en yüksek seviyesini görüyor.



Küresel petrol piyasalarında ise Brent ham petrol vadeli kontratları yüzde 0,9 oranında değer kaybederek varil başına 94,13 dolara geriliyor. Diplomatik çabaların petrol arzına yönelik riskleri hafifletmesi Avrupa borsaları üzerinde pozitif bir etki yaratıyor.

Orta Doğu eksenindeki ateşkes görüşmeleri fiyatlanıyor

İran hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri ile yürüttüğü dolaylı mesajlaşmayı durdurduğuna yönelik pazartesi günkü raporlar petrol piyasalarında geçici bir yükseliş yaratmıştı. Lübnan yönetiminin Hizbullah militanları ile İsrail arasında kısmi bir ateşkes ilan etmesi küresel piyasalardaki risk iştahını destekliyor. İsrail ordusu salı günü Lübnan topraklarından ateşlenen iki füzeyi havada imha ettiğini bildiriyor. Avrupa borsaları Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerin resmi olarak yeniden başlayıp başlamadığını netleştirmeye çalışıyor.

Trump müzakerelerin hızla ilerlediğini savunuyor

Trump yaptığı açıklamada İran ile gelecek hafta içerisinde bir barış anlaşmasına varılabileceği öngörüsünü paylaşıyor. Süreçte küçük bir aksaklık yaşandığını belirten Trump müzakerelerin oldukça hızlı ilerlediğini iddia ediyor. Tahran yönetiminin İsrail ordusunun Lübnan operasyonlarına itiraz etmesi sebebiyle görüşmelerden çekildiği ifade ediliyor. Jeopolitik risklerdeki kısmi azalma Avrupa borsaları genelinde alıcılı seyrin korunmasını sağlıyor.