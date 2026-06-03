Altın fiyatları 4450 dolar desteğinin altında gerilerken gram altın satış baskısı yedi

Küresel piyasalarda altın fiyatları güçlü dolar ve tırmanan petrol fiyatlarının etkisiyle 4.450 dolar destek seviyesinin altını test etti. Spot altın saat 09.22 itibarıyla yüzde 0,8 düşüşle ons başına 4.449,19 dolara indi. ABD altın vadeli işlemleri ağustos teslimatı için yüzde 0,9 kayıpla 4.478,40 dolara düştü.

Küresel gerilimler diplomatik çözüm ihtimallerini zayıflatıyor

Ortadoğu bölgesindeki askeri hareketlilik altın fiyatları üzerinde doğrudan baskı kurdu. Hürmüz Boğazı yakınlarında gerçekleşen ABD ordusu operasyonları ve Kuveyt havalimanını hedef alan İran füze saldırıları diplomatik çözüm ihtimallerini zayıflatıyor. FXTM kıdemli araştırma analisti Lukman Otunuga yenilenen çatışmaların altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu ve 4.450 dolar desteğini zorladığını belirtti. Otunuga ayrıca ABD ile İran arasındaki barış anlaşması umutlarının azalmasının petrol fiyatlarını yüksek tutacağını vurguladı.

Güçlü istihdam verisi düşüş ivmesini hızlandırabilir

Dolar endeksi yüzde 0,2 yükseldi ve petrol fiyatları üst üste üçüncü seansında kazançlarını artırdı. Yüksek petrol fiyatları enflasyon risklerini körükleyerek daha uzun süre yüksek faiz oranları olasılığını güçlendiriyor. Cleveland Fed başkanı Beth Hammack yüksek enflasyon baskılarının artmaya devam etmesi halinde merkez bankasının faiz oranlarını yakında artırması gerekebileceğini ifade etti.

Piyasalar savaş öncesinde bu yıl iki faiz indirimi bekliyordu. CME FedWatch aracına göre yatırımcılar şu anda aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımı ihtimalini yüzde 42 oranında fiyatlıyor. Piyasalar cuma günü açıklanacak mayıs ayı ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Güçlü bir istihdam raporu altın fiyatları için düşüş ivmesini hızlandırabilir. Spot gümüş yüzde 1,1 düşüşle ons başına 74,28 dolara indi. Platin yüzde 0,4 kayıpla 1.928,35 dolara geriledi. Paladyum ise yüzde 1,2 oranında değer kaybederek 1.353,50 dolara düştü.

İç piyasada gram ve çeyrek altın değer kaybetti

Küresel satış baskısı iç piyasayı doğrudan etkiledi ve altın fiyatları yurt içinde yönünü aşağı çevirdi. Gram altın yüzde 0,67 düşüşle 6.595,65 liraya geriledi. Gram altın gün içinde en yüksek 6.653,79 lirayı, en düşük 6.578,37 lirayı gördü. Yatırımcılar varlığın alış fiyatını 6.583,67 lira, satış fiyatını 6.607,63 lira olarak kaydetti. Gram altın haftalık bazda yüzde 0,41 değer kaybetti.

Çeyrek altın yüzde 0,78 kayıpla 10.648,08 lira seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar çeyrek altın alış fiyatını 10.516,62 lira, satış fiyatını 10.779,53 lira olarak izledi. Gün içi işlemlerde çeyrek altın en yüksek 10.752,47 lira ve en düşük 10.625,38 lira seviyelerini test etti. Ürün yıllık bazda yüzde 56,09 artış oranını koruyor.