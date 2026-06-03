Ziraat Katılım’ın sukuk ihraçları Viyana Borsası’nda işlem görmeye başladı

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Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Ziraat Katılım, uluslararası sermaye piyasalarındaki etkinliğini artırmaya devam ediyor.

Banka tarafından küresel yatırımcılara yönelik oluşturulan 1,5 milyar dolar tavan tutarlı MTN (Medium Term Note) programı kapsamında gerçekleştirilen sukuk ihraçları, Viyana Borsası’nda işlem görmeye başladı.

Ziraat Katılım’ın yurt dışından uygun maliyetli finansman sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği, toplam 150 milyon dolar büyüklüğündeki iki ayrı sukuk ihracı Wiener Börse’de (Viyana Borsası) kote edildi.

Bu işlem, Viyana Borsası’nda bir Türk katılım bankası tarafından gerçekleştirilen ilk sukuk ihracı olarak kayıtlara geçti. Söz konusu gelişme, Türk katılım bankacılığının uluslararası piyasalardaki görünürlüğü açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası piyasalarda 2 milyar dolarlık sukuk dolaşımı

Halihazırda uluslararası piyasalarda dolaşımda bulunan toplam sukuk hacmi 2 milyar dolara ulaşan Ziraat Katılım, yeni ihraçlarla birlikte dış kaynak çeşitliliğini artırmayı sürdürdü.

Banka, uzun vadeli ve sürdürülebilir finansman kaynaklarına erişim sağlayarak hem bilanço yapısını güçlendiriyor hem de Türkiye ekonomisine yeni kaynak girişine katkıda bulunuyor.

Viyana’da gong töreni düzenlendi

Sukuk ihraçlarının Viyana Borsası’nda işlem görmeye başlaması dolayısıyla “Wiener Börse Gong Töreni” düzenlendi. Organizasyona uluslararası yatırımcılar, finans kuruluşları ve sermaye piyasalarının önde gelen temsilcileri katıldı.

Prestijli etkinlik, Ziraat Katılım’ın küresel finans çevrelerindeki bilinirliğini artırırken, bankanın uluslararası yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğini de pekiştirdi.

Metin Özdemir: Başarı hikâyemizde bir dönüm noktası

Törende konuşan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerin bankanın sürdürülebilir büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Özdemir, Viyana Borsası’nda bir Türk katılım bankasının ilk kez sukuk ihracı gerçekleştirmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu gelişmenin bankanın uluslararası başarı yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Küresel yatırımcı tabanı genişliyor

Türkiye’nin ilk kamu katılım bankası olarak faaliyet gösteren Ziraat Katılım’ın son 10 yılda güçlü bir büyüme performansı ortaya koyduğunu belirten Özdemir, sukuk ihraçları ve diğer uluslararası finansman işlemleri sayesinde dünyanın farklı bölgelerinden yatırımcılara ulaştıklarını ifade etti.

Özdemir, gerçekleştirilen yeni işlemin bankanın küresel yatırımcı tabanını daha da genişleteceğini ve uluslararası finans piyasalarındaki konumunu güçlendireceğini kaydetti.

Sürdürülebilir büyüme hedefi devam ediyor

Ziraat Katılım, katılım finans ilkelerine dayalı bankacılık modeliyle reel ekonomiyi desteklemeye devam ediyor. Banka, hem yurt içinde hem de uluslararası piyasalarda sürdürülebilir büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

Yetkililer, yeni sukuk ihraçlarının Türkiye’nin katılım finans sektörünün küresel ölçekte daha görünür hale gelmesine katkı sağlayacağını ve uluslararası yatırımcı ilgisini artıracağını belirtiyor.