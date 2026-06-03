Altının kilogram fiyatı gün sonunda geriledi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı düşüş kaydetti.

Altının kilogram fiyatı, gün içinde en düşük 6 milyon 580 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 669 bin 200 lira seviyesini gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 değer kaybederek 6 milyon 615 bin liraya geriledi.

Altın, önceki işlem gününü 6 milyon 680 bin liradan tamamlamıştı.

Altın piyasasında işlem hacmi 3,4 milyar lirayı aştı

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 489 milyon 950 bin 708,88 lira olurken, işlem miktarı 527,35 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 681 milyon 370 bin 807,67 lira seviyesinde kaydedildi.

Altın borsasında gün içinde en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar; Çakmakçı Kıymetli Madenler, Türkiye Katılım Bankası, Garanti BBVA, Dünya Katılım Bankası ve Sura Kıymetli Madenler olarak sıralandı.