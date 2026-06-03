Altının kilogram fiyatı gün sonunda geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günün sonunda düştü. Gün içinde 6 milyon 669 bin 200 liraya kadar yükselen altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 kayıpla 6 milyon 615 bin liraya geriledi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı düşüş kaydetti.
Altının kilogram fiyatı, gün içinde en düşük 6 milyon 580 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 669 bin 200 lira seviyesini gördü.
Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 değer kaybederek 6 milyon 615 bin liraya geriledi.
Altın, önceki işlem gününü 6 milyon 680 bin liradan tamamlamıştı.
Altın piyasasında işlem hacmi 3,4 milyar lirayı aştı
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 489 milyon 950 bin 708,88 lira olurken, işlem miktarı 527,35 kilogram olarak gerçekleşti.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 681 milyon 370 bin 807,67 lira seviyesinde kaydedildi.
Altın borsasında gün içinde en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar; Çakmakçı Kıymetli Madenler, Türkiye Katılım Bankası, Garanti BBVA, Dünya Katılım Bankası ve Sura Kıymetli Madenler olarak sıralandı.