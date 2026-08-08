ABD'nin petrol rezervlerinde 43 yıl sonra bir ilk

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkenin stratejik petrol rezervleri 25-31 Temmuz haftasında 304 milyon 809 bin varile geriledi. Böylece rezerv miktarı, 19-25 Şubat 1983 haftasında kaydedilen 305 milyon 348 bin varilden bu yana en düşük seviyesini gördü.

EIA, stratejik petrol rezervlerine ilişkin haftalık verileri Ağustos 1982'den bu yana yayımlıyor.

Hürmüz'deki kesinti küresel arzı etkiledi

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'ndan gerçekleştirilen petrol sevkiyatında kesintiler yaşandı. Bu gelişme, küresel piyasalarda günlük yaklaşık 20 milyon varillik ham petrol ve petrol ürünü arzının aksamasına neden oldu.

Körfez bölgesindeki boru hatlarıyla kaybın bir kısmı karşılanmasına rağmen uluslararası petrol piyasasında önemli bir arz açığı ortaya çıktı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bugüne kadarki en büyük koordineli stratejik stok salımını başlattı. Program kapsamında üye ülkelerin toplam 400 milyon varil petrolü piyasaya sunması kararlaştırıldı.

ABD Enerji Bakanlığı da 11 Mart'ta yaptığı açıklamada, program çerçevesinde ülkenin stratejik petrol rezervlerinden 172 milyon varilin yaklaşık 120 günlük süreçte piyasaya verileceğini bildirdi.

Rezervlerden 110 milyon varilden fazla petrol çekildi

EIA verilerine göre, İran'a yönelik saldırıların ardından ABD'nin stratejik petrol stoklarındaki ilk gerileme 21-27 Mart haftasında görüldü.

14-20 Mart haftasında 415 milyon 442 bin varil olan rezerv miktarı, 25-31 Temmuz haftasında 304 milyon 809 bin varile kadar düştü. Böylece mart sonundan itibaren stratejik rezervlerden çekilen petrol miktarı 110 milyon 633 bin varili buldu.

Veriler ayrıca mart ayında duyurulan 172 milyon varillik rezerv salım programında planlanan miktarın henüz tamamının piyasaya verilmediğini gösterdi.

Rezervler 243 milyon varile kadar düşebilir

Programda kalan petrolün de piyasaya sunulması durumunda ABD'nin stratejik petrol rezervlerinin yaklaşık 243 milyon varile kadar gerilemesi öngörülüyor.

Böyle bir seviyenin görülmesi halinde ABD'nin stratejik petrol stokları, EIA'nın haftalık verileri yayımlamaya başladığı 1982'den bu yana kaydedilen en düşük düzeye inecek.

ABD'nin stratejik petrol rezervleri geçen yılı yaklaşık 413 milyon varille tamamlamıştı. EIA verilerine göre stoklar, tarihi zirvesini 2010'un başında 726 milyon 617 bin varille görmüştü.

Petrol krizlerinin ardından oluşturuldu

ABD'nin stratejik petrol rezervleri, 1970'li yıllarda yaşanan petrol krizlerinin ardından olası arz kesintilerine karşı güvence sağlamak amacıyla oluşturuldu.

Meksika Körfezi kıyısındaki dört depolama tesisinde tutulan rezervler, beklenmedik petrol arzı kesintilerinin ülke ekonomisi ve enerji piyasası üzerindeki etkilerini sınırlandırmak için kullanılıyor.