ABD'nin petrol stokları eridi, üretim yükseldi

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ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta düşüş gösterdi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), stokların yaklaşık 1,7 milyon varil gerileyerek 409 milyon 700 bin varile indiğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, ticari ham petrol stoklarında yaklaşık 1,8 milyon varillik azalış yaşanması yönündeydi.

Stratejik rezervler de geriledi

Ticari stokların dışında tutulan stratejik ham petrol rezervleri aynı dönemde 3 milyon varil azalarak 316 milyon 500 bin varil seviyesine düştü.

Ülkedeki benzin stokları da yaklaşık 1 milyon 500 bin varillik gerilemeyle 210 milyon 500 bin varil olarak kaydedildi.

Günlük petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 4-10 Temmuz haftasında 1000 varil artarak 13 milyon 861 bin varile yükseldi.

Aynı dönemde ülkenin günlük ham petrol ithalatı 60 bin varil artışla 5 milyon 689 bin varile çıktı. Günlük ham petrol ihracatı ise 459 bin varil yükselerek 3 milyon 721 bin varil oldu.

EIA'nın "Temmuz 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 780 bin varil seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.