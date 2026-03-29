Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (29 Mart 2026 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Son olarak motorinin litre fiyatına dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6 lira 24 kuruşluk zam gelmişti. Yapılan son zammın ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 75 TL'ye ulaşırken, Ankara ve İzmir'de ise 76 TL'yi aştı.

Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.52 TL

Motorin: 74.87 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.38 TL

Motorin: 74.73 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara:

Benzin: 63.49 TL

Motorin: 76.00 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir:

Benzin: 63.76 TL

Motorin: 76.27 TL

LPG: 30.29 TL