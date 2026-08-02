Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Otogaza (LPG) zam mı geldi? Otogaz fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (2 Ağustos 2026 akaryakıt fiyatları)

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş otogaza da yansıyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, otogazın (LPG) litre fiyatına yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,45 TL zam yapılması öngörülüyor.

Söz konusu artışın pompaya yansımasıyla birlikte LPG kullanan araç sahiplerinin yakıt maliyetleri de yükselecek.

Akaryakıtta son fiyat değişikliği motorinde yaşanmıştı.

Cuma günü motorinin litre fiyatına 3,70 TL zam gelirken, İstanbul'da motorinin litre fiyatı yaklaşık 80,94 TL'ye yükseldi. Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da yaklaşık 67,13 TL seviyesinde bulunuyor.